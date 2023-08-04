شاهد ..هجوم أوكراني بزوارق مسيّرة على قاعدة بحرية روسية

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واضافت ان الهجوم تم بواسطة زورق مسير استهدف سفينة أولينيغورسكي غورنياك، وأكد المصدر صحة مقطع فيديو يُظهر مسيّرة بحرية تقترب من بارجة بسرعة كبيرة، وتَوقف التصوير قبل وقت قصير من الضربة.



وكانت وزارة الدفاع الروسية قد ذكرت في وقت سابق أن زوارق مسيرة أوكرانية هاجمت قاعدة بحرية روسية بالقرب من ميناء نوفوروسيسك مضيفة أن السفن الحربية الروسية دمرت تلك الزوارق.

ويشكل ذلك أول هجوم من نوعه على مرفأ نوفوروسييسك النفطي الكبير ومصب خط أنابيب يمتد على حوالى 1500 كيلومتر من حقول النفط في غرب كازاخستان والمناطق الروسية الواقعة شمال بحر قزوين. ويمر الجزء الأكبر من النفط الكازاخستاني الموجه للتصدير عبر خط الأنابيب هذا.



الى ذلك نقلت وكالة 'تاس'للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية قولها إن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت عشر طائرات مسيرة أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم، واعترضت ثلاث طائرات مسيرة أخرى باستخدام تدابير إلكترونية مضادة.

ميدانيا قام وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، بالتوجه إلى منطقة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وتحديدا منطقة ليمان في الشرق الاوكراني وذلك لتفقد مركز قيادة ولقاء المسؤولين العسكريين الكبار فيها.

وعرض شويغو تقريراً للوضع الراهن على الجبهة، من جانب اخر أقر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسيكي، بأن قواته تواجه قتالا صعبا في مواجهة القوات الروسية على طول خط الجبهة.

وحذرت كييف من أن الهجوم المضاد سيكون طويلا وصعبا وحثت حلفاءها على إرسال مزيد من الأسلحة.





التفاصيل في الفيديو المرفق ...