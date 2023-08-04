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لبنان يحيي الذكرى الـ3 لانفجار مرفأ بيروت والأهالي يطالبون بالعدالة والقصاص

الجمعة ٠٤ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٢:٥٠ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل العالم في بيروت بانه ستتوجه مسيرة احتجاجية لاهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت الى داخل المرفأ لوضع اكليل من الزهورـ مستعرضا الفعاليات المتعلقة بتاريخ 4 آب ذكرى انفجار مرفأ بيروت.

العالم - خاص بالعالم

وفي مقابلة مع ابراهيم حطيط رئيس لجنة الضحايا والشهداء ومتضرري انفجار مرفأ بيروت وحول الرسالة التي ارسلتها الوقفة اللبنانية، أكد حطيط أن القاضي طارق بيطار هو قادم مسيس ولا يمكن ان يستمر بهذه القضية مشددا ان القاضي طارق بيطار هو متآمر.

ولفت حطيط قائلا:" اصبحنا نملك الدليل والبرهان على ان القاضي طارق البيطار هو متآمر وكل مطالبنا تتلخص باننا نريد الحقيقة والعدالة ومن ثم المحاسبة ومن حقنا بعد مرور ثلاثه سنوات ان نصل الى نتيجة واما ما يحصل من تسييس ومن تضيع للوقت فهو بسبب طريقة عمل هذا القاضي الحمقاء، وبالتالي ان مكتب الادعاء في نقابة المحامين للاسف متآمر مع القاضي ايضا.

ويحيي اللبنانيون الذكرى الثالثة لانفجار مرفأ بيروت عبر تنظيم وقفات احتجاجية تطالب بالكشف عن الحقيقة.

وتوالت المواقف السياسية المحلية والخارجية بالمناسبة ولا سيما الداعية إلى إحقاق العدالة للضحايا ومحاسبة المسؤولين.

واشار تحقيق معمق أجرته منظمة 'هيومن رايتس ووتش' الى أن الكارثة أودت بحياة قرابة 220 شخصا، وجرحت سبعة آلاف آخرين، وألحقت أضرارا جسيمة بالممتلكات.

كما اعتبر التحقيق أن الانفجار نتج عن تقاعس الحكومة عن حماية الحق الأساسي في الحياة، وأشارت إلى احتمال تورط مسؤولين سياسيين وأمنيين في لبنان.

وفي الرابع من آب/أغسطس 2020، عند الساعة السادسة وسبع دقائق، دوي انفجار ضخم في بيروت، حصد أكثر من 220 قتيلاً وتسبّب بإصابة أكثر من 6500 شخص بجروح، وتسبب بدمار واسع في المرفأ وعدد من أحياء العاصمة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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