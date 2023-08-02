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الجزائر تعارض التدخل العسكري في النيجر

الجزائر تعارض التدخل العسكري في النيجر
الأربعاء ٠٢ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٤:٥٣ بتوقيت غرينتش

حذرت الجزائر، من محاولات التدخل العسكري في النيجر ودعت إلى استعادة النظام الدستوري في البلاد عن طريق الوسائل السلمية.

العالم - الجزائر

ووفقًا لبيان وزارة الخارجية الجزائرية: "تحذر الجزائر وتدعو إلى ضبط النفس بشأن نوايا التدخل العسكري الأجنبي في النيجر... مما سيكون عاملًا يعقد ويزيد من خطورة الأزمة الحالية".

وأضاف البيان أن الجزائر تؤيد استعادة النظام الدستوري في النيجر وعودة الرئيس محمد بازوم إلى السلطة كزعيم شرعي للبلاد.

ولفت البيان إلى أن استعادة النظام في النيجر يجب أن يتم عن طريق الوسائل السلمية حتى لا تواجه النيجر والمنطقة بأكملها نقصًا في الأمن والاستقرار.

وتعقد لجنة رؤساء أركان قوات دفاع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) اجتماعاً يستمر لمدة 3 أيام في أبوجا لبحث الأوضاع في النيجر.

والأحد الماضي، منحت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) قادة الانقلاب في النيجر أسبوعًا واحدًا لاستعادة الرئيس المحتجز أو ستستخدم "جميع الإجراءات" بما في ذلك الإجراءات العسكرية لاستعادة النظام في البلاد الإفريقية.

علاوة على ذلك، علقت "الإيكواس" كل المساعدات المالية للنيجر، وجمدت أصول المتمردين وعائلاتهم وأنصارهم، وفرضت حظرًا على الرحلات التجارية إلى ومن البلاد.

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