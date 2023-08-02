الأربعاء ٠٢ أغسطس ٢٠٢٣
٠٩:٤٠ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد بالفيديو..

الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب يواجه أخطر اتهام

الأربعاء ٠٢ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٩:٢٠ بتوقيت غرينتش

وجه الاتهام للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب على خلفية جهوده لقلب نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام الفين وعشرين.

العالم - الاميركيتان

لائحة اتهام جديدة ضد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في قضية اقتحام الكونغرس ومحاولة قلب نتائج الانتخابات؛ وجهها المدعي العام جاك سميث الذي أشرف على التحقيق في هذه القضية؛ في تهديد قضائي هو الأخطر حتى الآن بالنسبة إلى الرئيس السابق في خضم حملته الانتخابية التي يسعى من خلالها للعودة إلى البيت الأبيض.

واتُّهم المرشّح الأوفر حظا للفوز في الانتخابات التمهيديّة للحزب الجمهوري بـ'التآمر ضد الدولة الأميركية' وعرقلة إجراء رسمي وانتهاك الحقوق الانتخابية.

وجاء في لائحة الاتّهام أنّ 'المتّهم، وعلى الرّغم من هزيمته، كان مصمّمًا على البقاء في السلطة. لذلك، ولمدّة تزيد عن شهرين بعد الانتخابات عام الفين وعشرين، نشر المتّهم أكاذيب حول وجود عمليّات تزوير غيّرت النتيجة وحول أنّه فاز بالفعل.

وقال جاك سميث:"تم توجيه تهم التآمر والاحتيال ومحاولة عرقلة العدالة إلى ترامب؛ سنسعى إلى تكون محاكمة ترامب سريعة في هذه القضية الرئيس السابق حاول عرقلة عمليات جمع وإحصاء وتصديق نتائج الانتخابات الرئاسية. إن اقتحام مناصرين لترامب مبنى الكابيتول عام الفين وواحد وعشرين شجعته أكاذيب. أكاذيب من المتّهم تهدف إلى عرقلة التصديق على فوز منافسه الديموقراطي جو بايدن."

ترامب كان يترقب هذه الخطوة وقال في وقت سابق ان المختل جاك سميث وبغية التدخل في الانتخابات الرئاسية للعام الفين واربعة وعشرين، سيوجه اتهاما زائفاً جديدا إلى رئيسكم المفضل. وتساءل ترامب في منشور على منصته 'تروث سوشال؛ عن السبب في عدم توجيه الاتهمات قبل عامين ونصف العام؛ واعتبر ان تحريك القضية في هذا الوقت جاء ليقضي على أحلامه. مندّدا بـ'سوء سلوك الادعاء'.

روابط ذات صلة

لائحة اتهام جديدة ضد ترامب

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

خاندوزي يعلن تأسيس البنك الايراني السوري

شاهد بالفيديو.. الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب يواجه أخطر اتهام

إصابة مستوطن صهيوني في عملية إطلاق نار في الأغوار

شاهد بالفيديو.. الرئيس التونسي يعفي رئيسة الوزراء ويعين الحشاني خلفاً لها

تزويد السفن الجديدة للحرس الثوري بصواريخ 600 كم

شاهد بالفيديو.. لبنان.. مسيرة حسينية تجوب النبطية وتجدد البيعة مع نصرالله