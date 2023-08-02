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متحدث باسم الجيش السوداني: الحديث عن الهدنة المزعومة غير صحيح

متحدث باسم الجيش السوداني: الحديث عن الهدنة المزعومة غير صحيح
الأربعاء ٠٢ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٢:٠٢ بتوقيت غرينتش

نفى الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني، العميد ركن نبيل عبد الله، اليوم الأربعاء، ما يتم تداوله عن هدنة في السودان.

العالم- السودان

وأكد العميد ركن عبدالله أن "الحديث عن الهدنة المزعومة غير صحيح".

ولفت المتحدث إلى أن "وفد الجيش السوداني لا يزال في البلاد، والتفاوض متوقف حاليا".

وكان الجيش السوداني أعلن في بيان الخميس الفائت، عودة وفده المفاوض من مدينة جدة السعودية إلى البلاد، عازيا سبب فشل المفاوضات لعدم خروج قوات الدعم السريع من المنازل والمستشفيات كمنطلق للتفاوض.

وتوصلت المفاوضات في جدة، بين وفيدي القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، برعاية المسهلين الأمريكي والسعودي، أكثر من مرة إلى هدن إنسانية، غالبا ما كان يتم اختراقها.

لكن المفاوضات توقفت، وعاد وفد الجيش إلى البلاد، معلنا استعداده العودة إلى طاولة المفاوضات "متى ما تم استئنافها بعد تذليل المعوقات".

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متحدث باسم الجيش السوداني: الحديث عن الهدنة المزعومة غير صحيح

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