هاشتاغ.. مهاجرون تائهون في الصحراء بين ليبيا وتونس + فيديو

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حرس الحدود الليبي قال إن المهاجرين كانوا يعانون من العطش الشديد والإجهاد وسط الصحراء.

الحرس الليبي اتهم تونس بإرسال هؤلاء إلى الحدود وتركهم هناك.. طبعا هذه الحادثة تأتي بعد مواجهات شهدتها مدينة صفاقس التونسية بين مهاجرين أفارقة وأهالي المدينة، ما دفع بالسلطات كما يقول ناشطون إلى إخراج المهاجرين من تونس.

وكان هناك تفاعل ومواقف متباينة حول هذا الموضوع في مواقع التواصل.

حساب "دو جو" كتب: مهاجرين من السودان والنيجر والتشاد ومالي وغيرها من الدول الأفريقية لهم أمل في الهجرة الغير شرعية عن طريق تونس والمغرب وليبيا، وللأسف الكثير منهم من غرق في البحر ومنهم من تاه في الصحراء.. من المتسبب في تشريدهم و تفقيرهم؟ أليس الاتحاد الأوروبي من خلال سرقة ثرواتهم؟

"سوسن إبراهيم" بدورها غردت: دخلوا مهاجرين إلى تونس، وسببوا العديد من المشاكل والجرائم، تمادوا وأعلنوا أنهم أفارقة وأن من حقهم الأرض وأن التونسيون ليسوا بأفارقة.. مؤامرات بين إيطاليا وفرنسا وغيرهم لمنع هؤلاء الأفارقة من الوصول لهم، علما أن بلدان هولاء غنية بالثروات التي تنهبها فرنسا.

وإلى هذا التعليق من "وجدان بوعبدالله" التي غردت: لجنة حقوق الإنسان في ليبيا تحمل السلطات التونسية المسؤولية القانونية والإنسانية عن موت مهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء وتقول إن تونس افتعلت هذه الأزمة الإنسانية على حدودها مع الجانب الليبي وتوظيفها لغايات سياسية بغية تحقيق مكاسب سياسية مع الجانب الأوروبي.