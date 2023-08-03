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ميقاتي: الاقتتال في عين الحلوة يشكل انتهاكا صارخا للسيادة اللبنانية

ميقاتي: الاقتتال في عين الحلوة يشكل انتهاكا صارخا للسيادة اللبنانية
الخميس ٠٣ أغسطس ٢٠٢٣ - ١١:٥١ بتوقيت غرينتش

تابع رئيس حكومة تصريف الاعمال في لبنان نجيب ميقاتي الوضع في مخيم عين الحلوة بجنوب لبنان عبر اتصال هاتفي اجراه مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

العالم - لبنان

كما اجرى ميقاتي اتصالين للغاية ذاتها بعضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد وسفير فلسطين اشرف دبور، وتلقى اتصالا من رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية.

وجدد رئيس الحكومة اللبناني مطالبة القيادات الفلسطينية بوقف الاقتتال الذي يشكل انتهاكا صارخا للسيادة اللبنانية خصوصا وأن اللبنانيين الذين ناصروا على الدوام القضية الفلسطينية، طالهم هذا الاقتتال الذي يدور على ارضهم ، والذي دفعوا في السابق اثمانا غالية بسببه.

وقال: من غير المسموح ولا المقبول ان تعتبر التنظيمات الفلسطينية الارض اللبنانية سائبة فتلجأ الى هذا الاقتتال الدموي وتروّع اللبنانيين لا سيما منهم ابناء الجنوب الذين يحتضنون الفلسطينيين منذ اعوام طويلة.

وشدد ميقاتي على ان الجيش، كما سائر الامنية اللبنانية سيقومون بالدور المطلوب في سبيل ضبط الامن ووقف الاقتتال.

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ميقاتي: الاقتتال في عين الحلوة يشكل انتهاكا صارخا للسيادة اللبنانية