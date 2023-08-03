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انهاء مهام سفراء الولايات المتحدة وفرنسا ونيجيريا والتوغو في النيجر

انهاء مهام سفراء الولايات المتحدة وفرنسا ونيجيريا والتوغو في النيجر
الخميس ٠٣ أغسطس ٢٠٢٣ - ١٠:٣٥ بتوقيت غرينتش

أعلن المجلس العسكري في النيجر إنهاء مهام سفراء الولايات المتحدة وفرنسا ونيجيريا والتوغو.

العالم-افريقيا

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد دعا إلى الإفراج الفوري عن رئيس النيجر محمد بازوم والحفاظ على الديمقراطية هناك، بعد الانقلاب الذي دعمه جيش النيجر.

وقال بايدن في بيان له يوم الخميس: "أطالب بالإفراج الفوري عن الرئيس بازوم وعائلته، والحفاظ على الديمقراطية التي تحققت بشق الأنفس في النيجر".

وفي وقت سابق، أعلن اللواء عبد الرحمن تشياني، أنه سيترأس المجلس العسكري الانتقالي الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم.

وجاء ذلك عقب يومين من إعلان عسكريين من الحرس الرئاسي في النيجر، عزل رئيس البلاد وإغلاق الحدود وفرض حظر التجوال، وتعليق عمل جميع المؤسسات، مؤكدين للمجتمع الدولي التزامهم بسلامة الرئيس بازوم المعنوية والجسدية وفقا لقوانين حقوق الإنسان.

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