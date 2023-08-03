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الجيش السوري يدمر طائرات مسيرة للإرهابيين (صورة)

الجيش السوري يدمر طائرات مسيرة للإرهابيين (صورة)
الخميس ٠٣ أغسطس ٢٠٢٣ - ١٠:٤٣ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الدفاع السورية أن وحدات من الجيش العاملة بريف مدينة حلب، دمرت عدة طائرات مسيرة تعود للتنظيمات الإرهابية، كما تمكنت من القضاء على عدد من الإرهابيين وأصابت آخرين.

العالم-سوريا

وقالت الدفاع السورية في بيان لها على صفحتها في "فيسبوك": "دمرت قواتنا المسلحة طائرتين مسيرتين وأسقطت ثلاثا أخرى للتنظيمات الإرهابية التي حاولت الاعتداء على بعض وحداتنا العاملة في ريف حلب الشمالي والغربي".

وأضاف البيان أن وحدات الجيش "ردت على التنظيمات الإرهابية باستهداف مقرات قيادتها على الاتجاه ذاته، وأوقعت عددا من القتلى والمصابين في صفوفها".

وفي بداية يوليو الماضي، قتلت عائلة مؤلفة من 4 أشخاص، هم الأب والأم وطفلتان، في بلدة أورم الكبرى بريف حلب جراء اعتداء التنظيمات الإرهابية بقذيفة صاروخية على البلدة، بحسب وكالة "سانا".

وفي السياق ذاته، تستمر قوات الجيش السوري بالتعاون مع القوات الروسية، في تنفيذ ضربات جوية وصاروخية دقيقة ضد المقرات المحصنة للتنظيمات الإرهابية في ريف إدلب شمال غربي البلاد.

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الجيش السوري يدمر طائرات مسيرة للإرهابيين (صورة)

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