طهران تدعو لتنمية العلاقات الشاملة مع اسلام آباد

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وفي هذا اللقاء الذي حضره الوفد الإيراني رفيع المستوى وأعضاء بارزون في مجلس الشيوخ الباكستاني ، أشار امير عبداللهيان إلى أهمية الدبلوماسية البرلمانية باعتبارها جزءًا مهمًا من دبلوماسية الدول، ووصف دور المجلس التشريعي في الجمهورية الإسلامية الايرانية وباكستان بانه دور مهم ومؤثر للغاية.

وحسبما نقلت وكالة فارس , اضاف امير عبداللهيان: الجمهورية الإسلامية الايرانية ليست لديها أية قيود على تنمية العلاقات الشاملة مع باكستان البلد الشقيق والصديق والجار، وهي تولي أهمية خاصة لتطوير العلاقات مع باكستان.

ووصف امير عبداللهيان, مشروع خط انبوب نقل الغاز من إيران إلى باكستان بأنه من القضايا الهامة للتعاون بين البلدين.

ولفت الى أهمية تطوير التجارة الحدودية بين البلدين وقال: ينبغي تنفيذ الاتفاقيات والمشاريع وفق جدول زمني لتوسيع واستكمال المحطات والأسواق الحدودية، وفي هذا الصدد ، لدينا أيضًا خطط لإنشاء مناطق حرة تجارية واقتصادية في مناطقنا الحدودية مع باكستان.

من جانبه قيم رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني في هذا اللقاء العلاقات بين البلدين على المستويين الحكومي والشعبي بأنها "جيدة" وأضاف: إن برلماني البلدين يعملان أيضًا بانسجام شديد في المحافل الدولية ويتبنون مواقف مشتركة ، والتي تدعم وجهات نظر البرلمانين في هذه المحافل، ومن هذا المنطلق فإن مجلس الشيوخ الباكستاني يعرب عن تقديره لمساعدة البرلمان الإيراني.

ووصف إيران بأنها دولة قوية غنية بالموارد البشرية والطبيعية، مضيفا: تنشد باكستان أكبر قدر ممكن من اقتدار الجمهورية الإسلامية الايرانية.

وأعرب سنجراني عن ارتياحه لاعادة العلاقات بين إيران والسعودية مؤخرا وهنأ البلدين باسم البرلمان والشعب الباكستاني.

وجدد الدعوة الى رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف لزيارة باكستان، معربا عن أمله في ان تتم هذه الزيارة في القريب العاجل.