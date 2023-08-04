ما خلفيات الاشتباكات في مخيم عين الحلوة الفلسطيني في لبنان؟

العالم – ما رأيكم

وقال نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني علي الفيصل إن التطورات السياسية تعصف بالشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة جراء مخطط الحكومة الصهيونية المتطرفة الذي يلخصه التهجير والترحيل لشعب فلسطين.

وأضاف أن كل ما يجري من عمل في مخيم عين الحلوة يمس مكانة المخيم والوجود الفلسطيني وأمنه واستقراره وأمن لبنان واستقراره إلى جانب الجوار اللبناني.

وأِشار الى أن التطورات في مخيم عين الحلوة يثير الإرباك للمقاومة في لبنان جراء الصراع المحتمل مع الكيان الإسرائيلي المحتل.

علي الفيصل أكد أن تطورات مخيم عين الحلوة تصب في صالح الكيان الاسرائيلي والولايات المتحدة اللذان يهدفان الى تهجير الفلسطينيين وتوطينهم في أماكن بعيدة.

وأشار الى أن مخيم عين الحلوة له خصوصيات ومميزات بالغة الدقة لأنه أكبر المخيمات في لبنان ويختزل حركة اللاجئين وأنه عمل على إسناد المقاومة اللبنانية.

من جهته قال الكاتب السياسي ماجد الزبدة أن المتابع للأحداث في مخيم عين الحلوة لا يستطيع أن يتغافل عن سر التوقيت الذي انطلقت فيه هذه الأحداث.

وأضاف أن التصعيد في مخيم عين الحلوة يأتي بالتزامن مع تهديدات اسرائيلية على جنوب لبنان وكذلك تصعيد للمقاومة الفلسطينية في الضفة المحتلة الى جانب تصاعد جرائم المحتل في المحافظات الفلسطينية.

وأردف أن الفلسطينيين يرفضون الاحتكام الى السلاح ويعتبرونه أمرا مرفوضا ومنبذوا.

ماجد الزبدة أكد أن المستفيد الوحيد من أحداث عين الحلوة هو الاحتلال الاسرائيلي مشيرا الى أن استمرار هذه الأحداث يؤثر بشكل كبير على وحدة الشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية والعلاقات بين فلسطين ولبنان وكذلك يؤثر على حياة اللاجئين.

ما رأيكم؟

من المسؤول عن المعارك في ظل ما يواجهه الفلسطينيون من تآمر؟

من المستفيد من هذه المعارك بين الفلسطينيين في هذا التوقيت؟

وهل يرتبط ما يجري في عين الحلوة بالتصعيد الصهيوني ضد لبنان؟