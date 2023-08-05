هذه هي أسباب الشعور بالتعب والإرهاق بعد تناول الطعام..

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يعود جزء من هذه الظاهرة إلى علم وظائف الأعضاء الأساسي: عندما يأكل البشر ، يذهب معظم دمنا إلى أعضاء الجهاز الهضمي لمعالجة الطعام.

عندما يتعلق الأمر بالسبب الذي يجعلك تشعر بالتعب المفرط بعد تناول الطعام ، فإن السبب الشائع هو تناول وجبات ثقيلة من حيث الكمية أو الجودة.بعض الناس يفرطون في تناول الطعام بدلًا من التوقف عندما يشعرون بالارتياح للشبع ، خاصةً إذا كانوا مشتتين بسبب تعدد المهام.

عدم تناول وجبة الإفطار يمكن أن يؤدي أيضًا إلى الإفراط في تناول الطعام في وقت لاحق من اليوم إذا كان الجوع المفرط يجعل التحكم في شهيتك أمرًا صعبًا.

قد يفكر الشخص الذي يشعر بالتعب الشديد بعد تناول الوجبة في النظر في إبطاء تناوله وتقليل حصصه قليلاً إلى درجة أنه لا يفرط في الأكل".

لأنه بغض النظر عما تأكله – سواء كانت كربوهيدرات أو دهون أو بروتين – إذا كنت تأكل أكثر بكثير مما صمم جسمك للتعامل معه ، فسوف يقضي جسمك وقتًا طويلاً في هضم هذا الطعام."قال الخبراء إنه إذا كنت لا تستطيع دائمًا الابتعاد عن كل ما تفعله لتكون حاضرًا مع وجبتك ، فإن قضاء خمس دقائق فقط للقيام بذلك يمكن أن يساعدك.

ويمكن أن يساهم تكوين بعض الأطعمة في الشعور بالتعب، إن الدهون هي أصعب العناصر الغذائية للهضم لأن جزيئاتها أكبر بكثير من جزيئات البروتين أو الكربوهيدرات.

إذا تناولت وجبة غنية بالدهون - مثل الأطعمة المقلية أو البيتزا - فقد يشعرك ذلك بالتعب. يمكن أن يكون للوجبات التي تحتوي على نسبة عالية من السكر المضاف أو الكربوهيدرات المكررة أو المعالجة بشكل كبير نفس التأثير بسبب كيفية استقلاب الجسم لهذه العناصر مقابل السكر أو الكربوهيدرات في الأطعمة الطبيعية أو المصنعة بشكل ضئيل.

وقال الخبراء إن اختيار وجبات ووجبات خفيفة أكثر توازناً يمكن أن يساعدك على الشعور بتعب أقل بعد تناول الطعام. البروتينات الخالية من الدهون مثل السلمون ولحم الدجاج الأبيض أو الفاصوليا

والإضافات الأخرى التي لا تحتوي على نسبة عالية من السكر. يعد لفائف الحبوب الكاملة مع لحم الديك الرومي الأبيض والجبن والخضراوات خيارًا آخر.