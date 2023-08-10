الدول تسعى للإنضمام الى مجموعة بريكس لإعادة الوهج للاقتصادات الوطنية

العالم - خاص بالعالم

ذلك ظهر جلياً في سعي عدة دول مؤخراً للانضمام إلى مجموعة بريكس الاقتصادية والتي يتلافي أعضاءها عند الكثير من المصالح الوطنية أبرزها كره هيمنة الدولار الأمريكي وإعادة وهج الاقتصادات الوطنية.

فمصر واحدة من الدول التي تقدمت مؤخرا بطلب رسمي للالتحاق بهذه المجموعة والذي يؤكد دبلوماسيون مصريون على أن هذا الطلب يحمل دلالات عدة في طياته.

ويرى البعض في مصر أن تعدد الأقطاب الاقتصادية في العالم أمر بالغ الأهمية لمواجهة ماأسموه بالسطوة الأمريكية عقب تفكك الاتحاد السوفياتي اذا تسعى القاهرة في الاعتماد على عملتها المحلية عبر بوابة مجموعة بريكس العالمية.

المجموعة الخماسية المكونة من البرازيل والهند والصين وروسيا وجنوب افريقيا والتي تأسست عام 2006 زاحمت مع مرور الأعوام مجموعة السبع بل وتفوقت عليها بعد أن وصلت مساهمتها في الاقتصاد العالمي إلى 31,5% مقابل مساهمة الأخيرة ب30,7%.

وعلى صعيد الجيو سياسي فإن الانضمام إلى هذه المجموعة يعني زيادة المساحة والسكان التي تمثلها الدول الخمس وهي 40% وهو مايمهد لاقامة شراكات سياسية وعسكرية مستقبلا.

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