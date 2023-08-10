شاهد..جنوب أفريقيا تؤكد على تقوية العلاقات مع طهران ورفع التبادل التجاري

العالم - خاص بالعالم

التوقيع جاء خلال مباحثات الوزيرين في اطار الاجتماع الخامس عشر للجنة التعاون الاقتصادي المشتركة بين ايران وجنوب افريقيا باستضافة بريتوريا.



وزير الخارجية الايراني شدد على تقوية العلاقات بين بلاده وجنوب افريقيا، مضيفا ان هناك زيارة قريبة للرئيس الايراني ابراهيم رئيسي في اطار قمة مجموعة بريكس التي ستجتمع في جنوب افريقيا.

وقال حسين أمير عبداللهيان وزير الخارجية الايراني:"نهجنا لعضوية بريكس هو تعزيز التعددية. تركيا والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وإندونيسيا والعديد من الدول التي أعربت عن اهتمامها بالانضمام إلى مجموعة بريكس مع إيران هم أصدقاء لجمهورية إيران الإسلامية. نرحب بعضوية دول مختلفة بهدف تقوية مجموعة بريكس قدر الإمكان".

هذا بينما اكدت وزيرة الخارجية في جنوب افريقيا على تقوية العلاقات مع طهران وقالت ان سياسة بلادها وايران هو ايجاد عالم يسعى الى السلام والمحبة.

وقالت:"لقد اجرينا مباحثات جيدة ومفيدة حول العديد من الملفات العالمية لقد استطعنا ايصال وجهات نظرنا حول العديد من المواضيع التي تهم المنطقة، نحن اعضاء جنوب العالم ودول عدم الانحياز وقد اخترنا دائما سياسة ان يدافع بعضنا عن بعض، هدفنا وهدف ايران هو السعي لايجاد عالم يسوده السلام والتعاون المشترك".

هذا وقد اجرت الوفود من مختلف الوزارات بين البلدين في الاجتماع الحالي للجنة التعاون الاقتصادي المشتركة مناقشات مهمة ومثمرة على مدار يومين، وتعتبر هذه المحادثات جزء من الاتفاقيات الجديدة وخارطة الطريق للتعاون بين البلدين.

في الوقت نفسه، وفي إطار هذا الاجتماع، ناقشت وفود مشتركة في إطار اللجنة المشتركة للبلدين واتفقت على إعداد الوثائق التي سيتم التوقيع عليها خلال زيارة الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي القادمة إلى جنوب إفريقيا.

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