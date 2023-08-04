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شهيد برصاص المستوطنين في قرية برقا شرق رام الله

شهيد برصاص المستوطنين في قرية برقا شرق رام الله
الجمعة ٠٤ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٥:٣٥ بتوقيت غرينتش

استشهد  الشاب الفلسطيني قصي جمال معطان (١٩ عاماً) متأثرا بإصابته بجروح خطيرة في هجوم لعصابات المستوطنين، مساء اليوم الجمعة، على قرية برقة جنوب شرق مدينة رام الله.

العالم- فلسطين

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن طواقمها نقلت مصابا بحالة خطيرة برصاص قوات الاحتلال التي اقتحمت قرية برقة لحماية مستوطنين هاجموا القرية.

وأفادت مصادر محلية، بأن المستوطنين اقتحموا مناطق في النواحي الغربية والشمالية الغربية من برقة، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، فهب أهالي القرية للدفاع عن أرضهم ما أدى لاندلاع مواجهات، أصيب خلالها شاب بجروح خطيرة، إلى جانب اثنين آخرين أصيبا بالحجارة.

وذكرت المصادر، أن المستوطنين أحضروا خلال الاقتحام عددا من المواشي في مؤشر على نيتهم الاستيلاء على أراضي في القرية لإقامة "مستوطنة رعوية".

وأضافت المصادر أن المستوطنين أحرقوا، خلال الهجوم الذي لا زال مستمرا، سيارتين.

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شهيد برصاص المستوطنين في قرية برقا شرق رام الله