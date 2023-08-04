السفارة السعودية في بيروت تدعو رعاياها لمغادرة لبنان على وجه السرعة

العالم - السعودية

وقالت السفارة السعودية في بيان نشرته عبر حسابها على موقع "تويتر"، "تود سفارة المملكة العربية السعودية لدى الجمهورية اللبنانية تحذير المواطنين الكرام من التواجد والاقتراب من المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة".

وطالبت السفارة بحسب البيان، "المواطنين بسرعة مغادرة الأراضي اللبنانية، وأهمية التقيد بقرار منع سفر السعوديين إلى لبنان".

ويأتي البيان السعودي رغم الهدوء النسبي الذي سيطر على مخيم عين الحلوة منذ أمس الأول بعد اتفاق لوقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية المتنازعة داخل مخيم عين الحلوة في لبنان.

وقال الناطق الرسمي باسم حركة "حماس" الفلسطينية، جهاد طه، في تصريح لسبوتنيك أمس، إن الهدوء يسيطر على مخيم عين الحلوة منذ أمس الأول.

وأوضح أن اللجان المشكلة ستقدم تقريراً يومياً إلى هيئة العمل المشترك لمراقبة أي خرق من الطرفين، خاصةً أنه تم الإعلان عن الالتزام بتثبيت وقف إطلاق النار، قائلا: "اللجان الميدانية التي شكلت وتم إضافتها إلى لجان تثبيت وقف إطلاق النار، ستعمل على المراقبة الفعلية للطرفين وتقديم تقرير يومي لهيئة العمل الفلسطيني المشترك، عن أي خرق لأطراف النزاع لمعالجة الوضع وتحميلها مسؤولية خروقاتها".