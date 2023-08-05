السبت ٠٥ أغسطس ٢٠٢٣
٠٦:٢٩ GMT
فارسی
البث المباشر

بحرية الحرس الثوري تتسلم أنظمة صاروخية وطائرات مسيرة جديدة

السبت ٠٥ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٦:١٠ بتوقيت غرينتش

بحضور اللواء حسين سلامي، تم الكشف عن المنظومات والمعدات الاستراتيجية الجديدة لسلاح البحرية في الحرس الثوري في مجالات الصواريخ والطائرات المسيرة والحرب الإلكترونية.

العالم - ايران

فبحضور اللواء حسين سلامي القائد العام للحرس الثوري، والادميرال علي رضا تنكسيري قائد بحرية الحرس الثوري، ومجموعة من المسؤولين العسكريين والمدنيين، تم الكشف عن مئات الأنظمة والمعدات الاستراتيجية الجديدة لقوات الحرس الثوري.

وهذه الأنظمة والمعدات هي نتاج جهود العلماء والمتخصصين في منظمة الجو فضاء، ومنظمة الصناعات البحرية، ومنظمة الطيران والصناعات الإلكترونية بوزارة الدفاع، وكذلك الشركات القائمة على المعرفة، والقطاع الخاص، ومراكز بحرية الحرس الثوري.

ومن بين المنتجات التي تم كشف النقاب عنها طائرات الاستطلاع والهجوم والقتال؛ ومركبات الدعم والقيادة؛ وأنظمة جمع الملعومات والهجوم والدفاع في مجال الحرب الالكترونية.

كما تسلمت بحرية الحرس الثوري مجموعة متنوعة من شاحنات إطلاق صواريخ كروز إلى جانب أنظمة الرادار والقيادة وعدة مئات من صواريخ كروز والصواريخ الباليستية التي يتراوح مداها بين 300 و 1000 كيلومتر.

روابط ذات صلة

رسائل مناورات بحرية الحرس الثوري 

مناورات ايرانية في الخليج الفارسي.. رسالة لمن يعنيه الأمر

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

التطبيع مع الاحتلال الصهيوني

بحرية الحرس الثوري تتسلم أنظمة صاروخية وطائرات مسيرة جديدة

في ذكرى معركة وحدة الساحات.. الجهاد الإسلامي: وحدة الساحات أفشلت مخطط الاحتلال بتحييد المقاومة

طائرة مسيرة أوكرانية تستهدف ناقلة النفط الروسية

تركيا.. إرتفاع معدل التضخم إلى 47.83% في تموز/يوليو + فيديو

العراق: السوداني يوجه بمحاسبة القادة الأمنيين الذين يقع عمل تخريبي للكهرباء بمناطقهم