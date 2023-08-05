اللواء سلامي: حققنا الاقتدار رغم الحظر المفروض علينا

العالم - ايران

وقال حسين سلامي، اليوم السبت، في مراسم إنضمام معدات وأنظمة جديدة إلى بحرية الحرس الثوري الإيراني، التي عقدت بحضور جمع من القادة والمسؤولين المحلیین والعسكريين: لقد تعلمنا كيفية تطوير وتعزیز قوة الاسلام رغم الصعوبات والضغوط والحروب.

وأضاف: الدول التي لها قوة تحافظ على استقلالها وكرامتها ولقد وجد الشعب الإيراني طريقة لیصبح قويا من خلال معرفة النظام غير العادل الموجود.

وأشار إلى التواجد المباشر للعدو في المنطقة وقال إن قدراتنا نمت في ظل الحاجة الحيوية لمواجهة الأعداء.

وأکد أن تواجد العدو في المنطقة سياسياً وعسكرياً واقترابه منا في المنطقة جعل مواهبنا تزدهر وعلمنا رسم خريطة تقدم شاملة وتحقيق قوة اكثر وكيفیة إلحاق الهزیمة بالعدو .

يتبع..