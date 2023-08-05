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أمیر عبداللهیان یعلن عن اتفاق إيران وسريلانكا بشأن الإفراج عن السجناء

أمیر عبداللهیان یعلن عن اتفاق إيران وسريلانكا بشأن الإفراج عن السجناء
السبت ٠٥ أغسطس ٢٠٢٣ - ١١:١٨ بتوقيت غرينتش

أعلن وزیر الخارجية حسین أمیرعبداللهیان الیوم السبت في مؤتمر صحفي مشترك مع نظیره السریلانکي علي صبري عن حصول الاتفاق بین الجانبین علی العمل علی الإفراج عن السجناء في البلدین على أساس موقف إنساني.

العالم - ايران

و عقب لقائه نظیره السریلانکي في مبنى وزارة الخارجية أكد أمیرعبداللهیان في مؤتمر صحفي انه تمت مناقشة مجموعة واسعة من القضایا الإقلیمیة والثنائية والدولیة و هناك إجماع بین الجانبین على توسيع التعاون العلمي والثقافي والتجاري والاستفادة من قدرات الشركات القائمة على المعرفة.

و لفت وزیر الخارجية: تحدثنا اليوم عن المعوقات في طريق التعاون بين الجانبين ونعتقد أنه يمكننا إزالة هذه العقبات.

و اضاف: قد نوقشت قضية الإفراج عن السجناء من الجانبين في إطار الاتفاقيات القائمة وتم الاتفاق على ضرورة العمل على أساس موقف إنساني بشان الإفراج عن السجناء و تقرر تشكيل لجنة قنصلية مشتركة بين البلدين.

یتبع ..

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