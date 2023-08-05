شاهد.. حرس الثورة الإسلامية يزود قواته البحرية بمنظومات ومعدات استراتيجية جديدة

العالم - خاص بالعالم

بعد ايام قليلة من مناورات اجرتها بحرية حرس الثورة الاسلامية في جزيرة بوموسي الايرانية سمتها مناورات الدفاع عن الجرز الايرانية والخليج الفارسي أعلن حرس الثوة الاسلامية علي لسان القائده العام اللواء حسين سلامي الحاق أنظمة استراتيجية جديدة لقدرات بحرية حرس الثورة الاسلامية في مجالات الصواريخ والطائرات المسيرة والحرب الإلكترونية. خبر بين ثناياه رسائل متععدة.

وقال اللواء القائد العام لحرس الثورة الاسلامية في ايران اللواء حسين سلامي: "الهيكلة الاساسية لقدرات الدفاعية غير معلن عنها وهي سرية بالكامل.. العدو اراد من خلال الحظر المفروض ان يكبح تقدمنا ..بدلا من ان يكون وجود العدو خطرا لنا شكل لنا فرصة وتسببت هذه الفرصة الي تعزيز قدراتنا الدفاعية و العسكرية".



مئات من صواريخ كروز والصواريخ الباليستية التي يتراوح مداها من 300 إلى 1000 كيلومتر وأنواع الطارائات المسيرة بصنوفها ومهامها المختلفة من الاستطلاعية والاستخبارية والهجومية الى القتالية الي جانب معدات الحرب الالكترونية والرادارات تنضم الي قدرات بحرية حرس الثورة الاسلامية.



وقال قائد القوة البحرية في حرس الثورة الاسلامية في ايران الادميرال عليرضا تكسيري: "مع تزويدنا بهذه المعدات الاستراتيجية والدفاعية، تمكنت بحرية حرس ثورة الاسلامية من اتخاذ خطوة مهمة وفعالة في تحسين مستوى قوتها القتالية البحرية".



يقول رجال العسكر هنا ان من مزايا الصواريخ الباليستية والجديدة هي زيادة المدى الصوراريخ ، وتقليل وقت التسليح والاطلاق، فضلا عن إطلاق النار من خلف العوائق والتضاريس، وتحايل انظمة الحرب الإلكترونية للعدو، والاهم من ذلك تغيير الهدافها بعد إطلاق النار عبر استخدامها تقنية الذكاء الاصطناعي.

جهوزيى عسكرية لم تكن وليدة ساعتها فضلا عن انجازات دفاعية لا يمكن الافصاح عنها كما يقول رجال العسكر، حرس الثورة الاسلامية في إيران يعزز من قدراته في المياه الخليج الفارسية في رسالة واضحة للقوات الغربية المتواجدة في المنطقة ورسالة مطمئنة للدول الاسلامية.