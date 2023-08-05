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شاهد.. معاناة اللاجئين والنازحين السودانيين

السبت ٠٥ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٢:٤٣ بتوقيت غرينتش

فيما يقترب القتال المستمر في السودان من شهره الرابع تزداد معه معاناة اللاجئين والنازحين في ظل نقص الخدمات الصحية وقلة الغذاء وتوفر المياه الصالحة للشرب فيما تؤكد مصادر سوانية ان البلاد تحتاج الى 13 مليون دولار يوميًا لتغطية تكاليف ايواء اللاجئين والنازحين.

العالم - مراسلون

يحتاج السودان لثلاثة عشر مليون دولار يوميًا لتغطية تكاليف ايواء اللاجئين والنازحين، وتزداد عمليات النزوح يوميًا من العاصمة السودانية الخرطوم وولايات دارفور الي ولايات السودان الامنة في ظل معاناة كبيرة تمثلت في قلة الغذاء والدواء والمياه.

تداعيات كثيرة بسبب الحرب في السودان التي تعدت الاربعة اشهر نزح بسببها الآلاف من المواطنين نحو مدن السودان الامنة هربًا من جحيم الحرب في الخرطوم ودارفور وفي ظل هذه الظروف يحتضن السودان اكثر من مليون لاجيء منهم حوالي ثلاثمائة الف لاجيء من جنوب السودان بولاية النيل الابيض واكثر من مائة الف لاجيء في شرق السودان وهؤلاء قدموا من دولة اثيوبيا، وتبذل مفوضية اللاجئين جهودًا كبيرة لتوفير الاحتياجات الاساسية لهؤلاء اللاجئين.

وتزداد معاناة النازحين في غرب السودان خاصة من توجهوا صوب دولة تشاد حيث المحطة الرئيسة في مدينة ادري، نقص في الغذاء والدواء والمياه هذا بخلاف الأوضاع الامنية وصعوبة الطرق في فصل الخريف، اما من إستطاع الوصول الي ولاية البحر الاحمر شرقي السودان يجد ان الوضع أفضل كثيرًا في ظل دعم المنظمات الدولية.

العاصمة الخرطوم اصبحت شبه خالية من السكان ومليئة في ذات الوقت بالجثث نتيجة الحرب الدائرة هناك في ظل صعوبة كبيرة لستر هذه الجثامين الملقاة في الشوارع بخلاف ثلاثة الاف جثة في مشارح الخرطوم مجهولة الهوية ومتحللة بسبب انقطاع التيار الكهربائي.

ويحتاج السودان يوميًا لثلاثة عشر مليون دولار لتغطية تكاليف ايواء النازحين واللاجئين الذين انتشروا في معظم ولايات السودان.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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