الصحافة الصهيونية: عملية تل أبيب فشل أمني كبير لنا

العالم - الاحتلال

وقال مراسل القناة الـ 14 العبرية هيليل بيتون روزين: ان ما حدث في تل أبيب هو فشل أمني كبير، الفلسطيني الذي نفذ العملية في تل أبيب كان مطلوباً للجيش عندما كان مختبئاً في مخيم جنين للاجئين، وعجز الجيش عن الوصول إليه منذ 6 أشهر.

واضاف: "على جميع المسؤولين الأمنيين تقديم تفسيرات حول كيفية قيام مسلح مطلوب معروف مسبقا للمنظومة الأمنية، بشق طريقه من قلب مخيم جنين إلى قلب تل أبيب".

في المقابل، لفتت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية إلى أن منفذ العملية كامل أبو بكر كان مطلوبًا من الجيش الصهيوني والشاباك، وتمكن من اختراق المنظومة الأمنية بخلاف المنفذين الذين نفذوا عمليات دون أن يكون لديهم سجل لدى المنظومة الأمنية.

في حين ذكرت وسائل إعلام عبرية أنه تم تفادي مذبحة جماعية في كابلان، حيث تحقق الشرطة الصهيونية فيما إذا كان منفذ العملية يعتزم التظاهر في مظاهرة كابلان وتنفيذ الهجوم المسلح فيها.

وفي السياق ذكرت قناة كان الصهيونية:"بعد انقطاع شهر، سيجتمع مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر "الكابينت" غدا لإجراء مناقشات حول التوترات في لبنان والساحة الفلسطينية".

وأضافت: "حقيقة أن منفذ عملية تل أبيب من جنين قد يدفع المنظومة الأمنية إلى اتخاذ قرار بإعادة نشاط الجيش الإسرائيلي في مخيم جنين".

وحسب ما ورد في موقع "واللا" الإلكتروني الصهيوني، فإن جلسة الكابينيت المقرر لها الأحد ستتناول الأحداث والتصعيد إزاء أحداث نهاية الأسبوع .