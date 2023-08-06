الأحد ٠٦ أغسطس ٢٠٢٣
٠٤:٥٠ GMT
فارسی
البث المباشر

كم مرة يجب ممارسة الرياضة في الأسبوع؟

كم مرة يجب ممارسة الرياضة في الأسبوع؟
الأحد ٠٦ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٤:٢٥ بتوقيت غرينتش

كشف خبراء الصحة عن عدد الأيام التي يجب أن يمارس فيها الإنسان الرياضة في الأسبوع لرؤية نتائج "شبه فورية".

العالم - صحة

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن البروفيسور كين نوساكا من جامعة إديث كوان في غرب أستراليا قوله:

يحتاج البالغون إلى ممارسة الرياضة "ثلاث مرات على الأقل" في الأسبوع إذا كانوا يريدون زيادة قوة عضلاتهم.

ثلاثة إلى خمسة أيام من النشاط الرياضي المركز ستؤدي إلى نتائج في أقل من أربعة أسابيع.

أنا شخصيا، أعتقد أنه من الأفضل ممارسة الرياضة كل يوم ولكن بنسبة قليلة - حتى لو كانت 20 دقيقة فقط. هذا الأمر من شأنه الحفاظ على نشاط وصحة الجسم. العضلات تحتاج أحيانا إلى بعض الراحة، ولكن إذا كنت تتمرن نصف ساعة كل يوم وفي نفس الوقت تقريبا، فسيكون أمام جسمك 24 ساعة للراحة.

يومان فقط من التمارين الرياضية في الأسبوع لا تحدث أي فرق تقريبا في قوة العضلات.

من جهتها، توصي منظمة الصحة العالمية بممارسة الرياضة لمدة 150 دقيقة على الأقل في الأسبوع.

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

طهران تستضيف منافسات 'البولو' لأول مرة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو .. قوات الاحتلال تقتحم منزل منفذ عملية ’تل أبيب’ في جنين

إنسحاب قوات الاتحاد الأفريقي 'أتميس' من الصومال في سبتمبر المقبل

غدا .. بدء التسجيل الأولي لمرشحي الانتخابات النيابية في ايران

'تبون' يعلن موقف بلاده الصارم تجاه التدخل العسكري في النيجر+ فيديو

كم مرة يجب ممارسة الرياضة في الأسبوع؟

طبيبة تحذر من تناول المشروبات والأطعمة الباردة