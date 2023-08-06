أهم عناوين الصحافة الايرانية اليوم الأحد 06 يوليو 2023

العالم - الصحافة الإيرانية

- كيهان ..

تجهيز بحرية حرس الثورة بصواريخ ايرانية متطورة تعمل بتقنيات الذكاء الصناعي .

- عصر ايرانيان..

القائد العام لحرس الثورة .. دائرة تاثير القوات البحرية للحرس والجيش باتت تغطي المحيطات .

- قدس ..

مخطط واشنطن بنشر مارينز في السفن التجارية بالخليج الفارسي , محاولة متشبثة لإستعادة النفوذ.

- ابرار ..

فرنسا تدعي انها لم تحسم أمرها بعد بشأن التدخل عسكريا في جمهورية النيجر ..

- سياست روز ..

باريس تبدي دعمها لقرار المجموعة الإقتصادية لبلدان غرب أفريقيا "اكواس" بالتدخل عسكريا بالنيجر.

- اطلاعات ..

مؤتمر جدة الخاص بالأزمة الأوكرانية بدأ اعماله بمشاركة مندوبين عن 30 بلدا وغياب روسيا.

- جمهوري اسلامي ..

كييف تتحدث عن تحقيق القوات الأوكرانية تقدما في الجنوب في هجومها المضاد .

- جام جم ..

نتائج إستطلاع بفلسطين المحتلة تشير لتحول المخاوف من حرب أهلية لكابوس رهيب للصهاينة .

- افتاب يزد ..

حركة حماس تدعو للتعبئة العامة للتصدي لهجمات المستوطنين على أبناء الشعب الفلسطيني بالضفة .

- ارمان ملي ..

إعتقال رئيس الوزراء الباكستاني المعزول عمران خان لتنفيذ عقوبة بالسجن 3 سنوات بحقه.

- خراسان ..

مؤتمر جدة بشأن الأزمة الأوكرانية , رهان لإقناع اقرب أصدقاء روسيا بشأن حل دبلوماسي.

- مردم سالاري ..

أنباء عن استنجاد قادة الإنقلاب العسكري بالنيجر بمجموعة واغنر الروسية لمواجهة تهديدات فرنسا واكواس.

- أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الأحد

Sv

1- كيهان ..

صحيفة كيهان كتبت عن الاجواء والتداعيات التي ترتبط بالانقلاب العسكري في النيجر في مقالها ( إستعداد 12 بلدا أفريقيا للتدخل عسكريا بالنيجر)..

تستعد بلدان المجموعة الاقتصادية لغرب افريقيا " اكواس " للتدخل عسكريا في جمهورية النيجر لاسقاط الانقلاب العسكري الذي اطاح مؤخرا برئيس النيجر " محمد بازوم " المعروف بميوله الغربية .

( قادة بلدان اكواس حددوا مهلة لقادة إنقلاب النيجر بالتراجع والعودة للثكنات وبإعادة رئيس الجمورية لمنصبه , والمهلة إنتهت عمليا )

رؤوساء اركان بلدان اكواس حددوا في اجتماع خاص بعد فشل الوساطات مع انقلاب النيجر وانتهاء المهلة , الخيارات المتاحة للتدخل عسكريا لاسقاط انقلاب النيجربدعم عسكري فرنسي, لكن يبدو ان هناك خلافات داخلية في اكواس في هذا السياق حيث ابدت بلدان اعضاء ترددها وحتى رفض المشاركة في اي تدخل بالنيجر.وفي كل الاحوال افريقيا مقبلة على خطر اندلاع حرب واسعة النطاق , حرب بين اكواس بغالبية اعضاءها وزعامة نيجريا وبدعم فرنسا والغرب وبين النيجر المدعوم من حكومات ثورية في مالي وبوركينو فاسو وغينيا .

2- جام جم ..

صحيفة جام جم كتبت بدورها عن النيجر في مقالها ( الناهبون يطرحون مطالبات بدلا من الإعتذار ) ..

الانقلاب العسكري الاخير بجمهورية النيجر الافريقية كرست واقع تنامي رفض الشعوب الافريقية لاستمرار الهيمنة الاستعمارية الغربية على شؤونها وثرواتها , فانقلاب النيجر انهى النفوذ الفرنسي وسبقه انقلابات مماثلة في مالي وبوركينوفاسو وغينيا ضد النفوذ الاستعماري الفرنسي والغربي بشكل عام .

( إنقلاب النيجر فجر غضب كبير في قصر الإليزيه بباريس والى حد اطلاقه تهديدات بالتدخل العسكري وتحديد مهلة لقادة الإنقلاب)

ان فرنسا ابدت دعمها لقرار مجموعة اكواس بالتدخل عسكريا لاسقاط الانقلاب العسكري بالنيجر , فهذه المجموعة من البلدان الافريقية قلقة من احتمال وقوع المزيد من الانقلابات , وفرنسا قلقة من اقتراب نفوذها الاستعماري من نهايته بافريقيا وقلقة من اقتراب عمليات نهبها لثروات الشعوب الافريقية من نهايتها .

3- قدس ..

حول مؤتمر جدة الدولي الخاص بالازمة الاوكرانية كتبت صحيفة قدس في مقالها ( مؤتمر للسلام أم للحرب ؟)..

مؤتمر جدة الدولي حول اوكرانيا بمشاركة ممثلين عن ثلاثين بلدا افتقر منذ البداية للارضية الصلبة اللازمة لتعزيز امكانية تحقيقه لنتائج ايجابية بمسار وقف الحرب باوكرانيا .

( إن عدم مشاركة روسيا الطرف الرئيسي الآخر في هذه الأزمة بمؤتمر جدة طرح تساؤلات جدية عن معنى وجدوى عقده)

خاصة وان موسكو اوضحت بأن اي مؤتمر واجتماع يعقد بشأن هذه الازمة من دون مشاركتها سيكون مجرد تظاهرة اعلامية فارغة.

الى جانب ذلك جاء انعقاد هذا المؤتمر مع تصعيد الجانب الاوكراني الحرب ودفعها لمرحلة اكثر خطورة باستهداف موسكو وموانئ وناقلات روسية بالبحر الاسود بدعم من حلف الناتو الامر الذي يوحي وكأن هدف هذا المؤتمر المتزامن مع هذه الاحداث هو تصعيد الضغوط على روسيا فحسب.

4- سياست روز ..

في مقالها عن الاوضاع في باكستان يحمل عنوان ( باكستان , ازمات جديدة بإعتقال عمران خان ) كتبت صحيفة سياسة روز ..

اعتقال قوى الامن الباكستانية رئيس الوزراء المعزول عمران خان قد يؤدي لاضفاءِ المزيد من التعقيدات على الازمة الداخلية في باكستان.

نعم جاء اعنقالُ خان في اطار تنفيذ حكم قضائي بالسجن ثلاثَ سنوات صادرٍ بحقِه باتهامِ قضية فساد مالي , لكنَّ ..

( عمران خان يتزعم حزبَ تحريك إنصاف أكبر أحزاب المعارضة بباكستان , وهذا الحزب يرى أن الحكم سياسي في قضية مفبركة)

وهذا يعني ان باكستان التي تعاني الامرين من تفجيراتٍ ارهابية وتهديدِها وهجماتِ طالبان الباكستانية مُقبلةٌ على المزيد من تظاهراتِ واضراباتِ المعارضة لتصعيد الضغوط على حكومة شهباز شريف .

5- جمهوري اسلامي ..

في تقريها الذي يحمل عنوان ( حماس تدعو للتعبئة العامة ) كتبت صحيفة جمهوري اسلامي ..

اثر استشهاد شاب فلسطيني برام الله برصاص الاحتلال واتساع دائرة هجماتِ واعتداءات المستوطنين الصهاينة بالضفة , دعت حركة حماس للتعبئة العامة لابناء الشعب الفلسطيني .

( حماس أكدت على ضرورة حمل المواطنين الفلسطينيين السلاح دفاعا عن أنفسهم مقابل هجمات وإعتداءات المستوطنين الصهاينة )

واكد بيانُ حماس على وحدة الصف الفلسطيني للتصدي لمخططات الكيان الصهيوني التوسعيةِ بالضفة الغربية المحتلة .

6- ابرار..

صحيفةُ ابرار سلطت الضوء على ما نشرته صحيفة امريكية بشأن (شروط السعودية للتطبيع ) وجاء في تقرير ابرار..

ازاحت صحيفةُ الفايننشيال تايمز الامريكية الستار عن ما وصفته بشروط السعودية للتطبيع مع " اسرائيل ".

( الفايننشيال تايمز نقلت عن محافل دبلوماسية بواشنطن, قولها إن السعودية تريد ضمانات أمنية من أمريكا والسماح لها بإيجاد برنامج نووي)

ومن بين الشروط ايضا شراءُ اسلحة امريكية متطورة ، هذا الى جانب قيام "اسرائيل " بخطوة ايجابيةٍ كبيرةٍ ما لصالح الفلسطينيين بالضفة.

وحسب هذه الصحيفة الامريكية , قد يكون هذا الشرطُ مرتبطا بوقف الاستيطان بالضفة وضماناتٍ بعدم قيام تل ابيب بضمِّها وذلك لايجاد ارضيةٍ لحل الدولتين .