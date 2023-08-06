الفلبين تتهم الصين بتحركات استفزازية خطيرة ضدها

العالم - آسيا والباسفيك

واستنكر بيان لخفر السواحل الفلبيني بشدة "مناورات خفر السواحل الصيني الخطيرة، والاستخدام غير القانوني لخراطيم المياه ضد زوارق خفر السواحل الفلبيني".

وقال متحدث باسم خفر السواحل الصيني جان يو، إن سيادة بلاده "ليست محل شك" على جزر سبراتلي والمياه المحاذية لها، بما يشمل المنطقة التي كان فيها القارب الفلبيني.

وأضاف، "اخترقت سفينتا إصلاح وسفينتان لخفر السواحل من الفلبين بشكل غير قانوني المياه في جزر نانشا الصينية".

ودعا الجانب الفلبيني إلى "وقف أنشطته المعادية فورا في تلك المياه".

ووقع الحادث، السبت، عندما قامت زوارق خفر السواحل الفلبيني بمرافقة سفن تحمل إمدادات لجنود فلبينيين متمركزين في جزر سبراتلي في بحر جنوب الصين.

وتطالب الصين بالسيادة الكاملة تقريبا على البحر الذي يعد ممرا تجاريا لبضائع بتريليونات الدولارات سنويا، وسط مطالبات منافسة من بروناي وماليزيا والفلبين وتايوان وفيتنام.

من جانبها، أكدت الخارجية الأمريكية دعم الولايات المتحدة للفلبين في مواجهة التحركات الصينية، التي وصفتها بالخطرة، في بحر جنوب الصين.

وشدد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميللر، على التزام واشنطن بمعاهدة الدفاع المشترك المبرمة عام 1951 بين الولايات المتحدة والفلبين.