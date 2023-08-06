استمرار السويد بالاساءة للقرآن الكريم وتغريدات ضد التطبيع السعودي الصهيوني

العالم – نقطة تواصل

وتطرق البرنامج الى قضية سماح السويد للاسبوع الثالث على التوالي تسمح باحراق نسخه من المصحف الشريف من امام البرلمان السويدي، حيث تكررت جريمة الاعتداء على المصحف الشريف في السويد لم تكترث لمشاعر اكثر من مليار مسلم حول العالم لان حرية التعبير التي يفرضها الغرب لها مقاييس خاصة بها لا تنطبق على الجميع، كما يبدو، لذلك كان تفاعل النشطاء في دول الخليج الفارسي كبيره جدا هذا الاسبوع بتداول العديد من الهاشتاجات في المنصات الرقميه هاشتاق انا لمنطقه مون اشتاق ان له لحافظون هاشتاغ السويد تحرق القران الكريم ومن ومن اكثر الهاشتاجات التي تم تداولها هذا الاسبوع وكان عليه تفاعل كبير جدا هو هاشتاغ" انا لمنتقمون".

كما سلط البرنامج الضوء على تغريدات لنشطاء دول الخليج الفارسي ومنها تغريده محمد السلمان في منصه اكس قائلا:" يجب ان تفهم السويد ان القران الكريم هو اقدس مقدسات اكثر من مليار مسلم حول العالم والمقدسات تحمى بكل غالي ونفيس واقل ما يمكننا تقديمه كشعوب دفاعا عن القران الكريم هو مقاطعة المنتجات السويديه ومقاطعة كل من يروّج لها ويبيعها".

كما غرد غالب جواد اساسي على الانستغرام قائلا:": لكي لا يصبح احراق وتدريس القرآن من قبل هؤلاء الكفار يجب ان يعاقبوا بشدة وامام الناس والعالم لكي لا يتجرأ احد على فعل ذلك ردة الفعل السريعة "انا لمنتقمون".

كما تطرق البرنامج الى ما شهدته مواقع التواصل الاجتماعي في دول الخليج الفارسي لاسيما موقع اكس حملة واسعة على التطبيع بين السعودية والكيان الصهيوني في ظل الاصرار الامريكي على دفع عجله قطار التطبيع حيث تداول النشطاء العديد من مقاطع الفيديو في هذا الموضوع.

واستعرض البرنامج فيديو تم تداوله من قبل رواد مواقع التواصل في دول الخليج الفارسي ونشره نشطاء وحصد تفاعلا كبيرا على تلك المواقع عليه، حيث وردت عليه تغريدات عديدة وهاشتاغات عديدة ومنها هاشتاغ"سعوديين مع الاقصى" "السعوديون ضد التطبيع" و"خليجيون ضد التطبيع" وغيرها من الهاشتاغات المتداولة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...