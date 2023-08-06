قيادي في حماس: ترقبوا ماسيحدث في'اسرائيل'في الشهر القادم

العالم - خاص بالعالم

وأشار محمود المرداوي في تصريح خاص لقناة العالم الى أن حدة المواجهة ستصل ذروتها في الشهر القادم.

وأضاف القيادي في حركة حماس أن جيش الاحتلال، سيحسم الموقف في نهاية المطاف.

وعلى وقع عملية تل ابيب التي أدت الى مقتل وإصابة عدد من رجال الامن الخاص، تظاهر عشرات الالاف وسط تل ابيب والقدس المحتلة وعدد آخر من المدن داخل الكيان.

المحتجون حملوا حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سبب تدهور الوضع الامني والقضائي والاقتصادي وطالبوا بمحاسبتها.

ووسط الازمات التي يعاني منها الكيان أظهر استطلاع أجري مؤخرا أن ثلث المستوطنين ينوون مغادرة الكيان المحتل بسبب تدهور الاوضاع وإصرار الحكومة على المضي بمشروع التعديلات القانونية التي تستهدف الجهاز القضائي داخل الكيان.