إستمرار التعاون التجاري الإيراني-العراقي واستكمال مشروع شلمجة-البصرة السككي

العالم - إيران

ونقلا عن وزارة الشؤون الاقتصادية والمالية الإيرانية، فقد صرح خاندوزي خلال الاجتماع الذي عقد في مقر وزارة الاقتصاد أنه وعلى الرغم من الأجواء السلبية والعقبات التي خلقها بعض المنتقدين، فقد تحسنت العلاقات بين البلدين كثيرا خلال العام الماضي بإرادة رئيس الجمهورية العراقية عبد اللطيف رشيد ورئيس حكومته محمد شيّاع السوداني، لافتا إلى أنه حان الوقت لتجاوز القضايا السياسية لإقامة علاقات أعمق وإنشاء مناطق اقتصادية مختلفة أيضا.

وفي إشارة إلى المباحثات الطيبة التي جرت في الأشهر الأخيرة بحجة عقد اللجنة الاقتصادية الخامسة المشتركة بين إيران والعراق في بغداد أوضح أنه: تم إيجاد أرضية وأسس جيدة والجهود متواصلة من قبل وزارة الاقتصاد والوزارات الأخرى لتحقيق التفاهمات التي تم التوصل إليها وإنجازها تشغيليا وتنفيذيا في مشاريع محددة.

وبخصوص الاجراءات المعتمدة في استكمال مشروع سكك الحديد شلمجة - البصرة من قبل الجمهورية الاسلامية الإيرانية صرح خاندوزي عن إجراء مفاوضات مع الشركات التي أعلنت عن استعدادها للتواجد في مناطق التجارة الحرة للبلدين وكذلك المناطق الصناعية المشتركة.

وأعلن أن مجال النشاط لدى المجموعة الأولى من رجال الأعمال والشركات الذين أعلنوا عن استعدادهم للاستثمار في هذه المجالات، هو منتجات الأجهزة المنزلية، والمعدات الصناعية والإلكترونية، وأدوات نقل الطاقة وتضخيمها إلى العراق.

بدوره أشار مستشار رئيس وزراء العراقي حازم مجيد ناجي الخالدي خلال هذا الاجتماع إلى القواسم المشتركة بين البلدين الصديقين والشقيقين في جميع المجالات السياسية والتاريخية والدينية والثقافية، وقال إنها كثيرة لدرجة أنه لا يمكن حصرها بأي شكل من الأشكال.

کما لفت الخالدي إلى أنه وبعد الزيارة الأولى لمسؤولي الجمهورية الإسلامية إلى العراق، يتم وبجدية متابعة تنفيذ الاتفاقيات مع إيران، وبذل الجهود لإدخال جميع الاتفاقات الثنائية المبرمة حيز التنفيذ في أقرب وقت ممكن.

واستطرد في هذا الخصوص مصرحا بأن أهم هذه الاتفاقيات هو استكمال مشروع سكة حديد شلمجة - البصرة، موضحا: تم تحديد كل القضايا والمشاكل التي تسببت في تعقيد هذه القضية وتم الحصول على جميع الموافقات اللازمة قبل يومين من الزيارة إلى إيران في الاجتماعات التي أجريت مع مسؤولي البلدين، والآن توجد جميع المعدات والأشخاص في الأماكن المنظورة وتمت إزالة العقبات، ونحن مستعدون لتفعيل هذا المشروع.

وفي إشارة إلى استمرار التعاون الثنائي بين البلدين، أكد الخالدي سعي الحكومة العراقية لتنفيذ الاتفاقات والتفاهمات التي تم التوصل إليها مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية في أقرب وقت ممكن، مضيفا أن الحكومة العراقية تؤكد أيضا على إنشاء مناطق تجارة حرة وصناعية مشتركة مع إيران.