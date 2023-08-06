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"الأزهر" يعلق على تواصل العنف المسلح بإقليم دارفور غرب السودان

الأحد ٠٦ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٢:٤٢ بتوقيت غرينتش

أصدر الأزهر الشريف بيانا أعرب فيه عن أسفه الشديد لما يحصل في إقليم دارفور غرب السودان من أعمال عنف بحق المدنيين والناس العزل، داعيا الى وقف القتال العسكري في البلاد.

العالم - السودان

وجاء في بيان الأزهر: "أجبرت مئات الأسر على ترك مساكنهم وبلدانهم للفرار والنجاة بأرواحهم من ويلات الصراعات"، داعيا المولى عز وجل إلى أن يحفظ شعب السودان، وأن يوحد كلمته، ويعجل بنهاية هذه المأساة، وأن يرزق السودان الأمن والأمان والسلامة والاستقرار.

ودعا حكماء السودان وأبناءه إلى تغليب مصلحة وطنهم، والاحتكام لصوت العقل والحكمة، والرجوع إلى طاولة الحوار، ووقف النزاعات والصراعات التي لن ينتج عنها إلا مزيد من القتل والدمار.

وحث كافة المنظمات والهيئات الإغاثية الدولية لتسيير قوافل مساعدات إغاثية عاجلة للأقاليم المتضررة من الصراعات في دولة السودان.

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