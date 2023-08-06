حركة فتح الانتفاضة: لن نغفر جريمة الاحتلال في اغتيال مقاومي جنين

العالم- فلسطين

وجاء في نص التصريح الصحفي صادر عن حركة فتح الانتفاضة :

بكل فخر واعتزاز ننعى شهداء جنين الابطال .

إذ نودع هذه الكوكبة من مقاومي جنين، الذين ساروا على درب أشقائهم وإخوانهم في إبقاء جذوة المقاومة مشتعلة، لنؤكد أن هذه الجريمة تكشف مدى بشاعة واجرام هذا العدو ، ولسوف تنقلب هذه الجرائم وترتد عليه وبالاً ، فالعدوان لن يكسر شعبنا ولا يثني المقاومة عن مواصلة مسيرتها .

أن جرائم الاحتلال المستمرة بحق شعبنا ومقاومينا، تدلل أن الاحتلال ماضٍ في إرهابه وتكشف عن سلوكه الدموي الذي يستهدف كل ما هو فلسطيني.

إن عزيمة أبناء شعبنا وإرادتهم الصلبة سوف تبقى الأقوى والأجدر بالنصر مهما بلغت التضحيات.

ونؤكد ان مقاومينا لن يغفروا لهذا الاحتلال جريمته النكراء، ولن يصمتوا على اعتداءاته بحق شعبنا، وسوف تبقى المقاومة له بالمرصاد، متمسكين بالمقاومة كخيار وحيد للرد على هذه الانتهاكات، واستعادة الحقوق وتحرير الأرض من دنس الغاصبين.

وانها لثورة حتى النصر

حركة فتح الانتفاضة _ فلسطين المحتلة.

2023/8/6