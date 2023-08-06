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شاهد.. انطلاق مسيرات بمخيم جنين تنديدا باغتيال الاحتلال 3 فلسطينيين

الأحد ٠٦ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٥:٢٠ بتوقيت غرينتش

انطلقت مساء الاحد مسيرات منددة من مخيم جنين برفقة أهالي الشهداء الذين ارتقوا في عملية الاغتيال التي نفذها الاحتلال قرب دوار عرابة جنوب غرب جنين.

العالم- فلسطين

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليم الأحد، أنها تلقت بلاغا رسميا من الهيئة العامة للشؤون المدنية، يفيد باستشهاد الشبان الثلاثة، الذين اعترضت قوة إسرائيلية خاصة سيارتهم، وأطلقت الرصاص عليها في جنين بشمال الضفة الغربية في وقت سابق اليوم.

والشهداء الذين اغتالهم الاحتلال قرب دوار عرابة، هم: نايف أبو صويص، لؤي أبو ناعسة وكلاهما من مخيم جنين، والفتى براء القرم من قرية جلقموس.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن وحدة خاصة تابعة لوحدة "اليمام"، هي من نفذت عملية الاغتيال.

مسيرة منددة باغتيال الشهداء الثلاثة في مخيم جنين والمدينة وسط انتشار كثيف لأجهزة الأمن الفلسطينيفيما أفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال منعت سيارات الإسعاف من الوصول إلى السيارة الفلسطينية المستهدفة وسحبتها بعد تنفيذ عملية الاغتيال إلى خارج جنين، لمصادرة جثامين الشهداء.

بينما قال شهود عيان إن جثامين الشهداء الثلاثة كانت لا تزال داخل السيارة، فيما انتشرت تعزيزات عسكرية إسرائيلية كبيرة في المنطقة.

وكانت القناة الـ 13 الإسرائيلية، قد أكدت، أن قوة خاصة قامت باغتيال المقاوم الفلسطيني نايف أبو صويص ومقاومين آخرين كانا برفقته، بعد استهداف سيارة كانوا يستقلونها بوابل من الرصاص.

وزعم جيش الاحتلال أن الشهيد أبو صويص يتزعم خلية مقاومة تعمل ضد قواته في الضفة الغربية، وقال إنه تم العثور على بنادق من طراز (إم-16) داخل السيارة المستهدفة قبل سحبها.

وتوعدت فصائل فلسطينية، الاحتلال "الإسرائيلي" بالرد على جريمة اغتياله ثلاثة مقاومين في جنين.

مسيرة منددة باغتيال الشهداء الثلاثة في مخيم جنين والمدينة وسط انتشار كثيف لأجهزة الأمن الفلسطينيمسيرة منددة باغتيال الشهداء الثلاثة في مخيم جنين والمدينة وسط انتشار كثيف لأجهزة الأمن الفلسطيني

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