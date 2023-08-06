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في كلمة مغتضبة..

شاهد.. كتيبة جنين تتوعد الاحتلال الإسرائيلي برد حاسم على اغتيال 3 مقاومين

الأحد ٠٦ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٦:٠٣ بتوقيت غرينتش

توعدت كتيبة جنين، في كلمة مغتضبة الاحتلال "الإسرائيلي" بالرد على جريمة اغتياله ثلاثة مقاومين في جنين؛ بعد استهداف مركبة كانوا يستقلونها.

العالم- فلسطين

واستشهد ثلاثة مقاومين فلسطينيين في استهداف قوات خاصة من جيش الاحتلال الإسرائيلي مركبتهم بصليات كثيفة من الرصاص، قرب دوار عرابة جنوب جنين شمال الضفة الغربية.

وأغلقت قوات الاحتلال المنطقة بعد استهداف المقاومين، ومنعت طواقم الإسعاف من الوصول إلى المركبة الفلسطينية، فيما وصلت تعزيزات عسكرية كبيرة إلى المكان.

ووثق مقطع فيديو عملية الإعدام بشكل مباشر بعد إطلاق النار من قبل أفراد القوة الخاصة على المركبة، وبوابل من النار.

وادعى جيش الاحتلال أنه أحبط خلية كانت في طريقها لتنفيذ هجوم، مشيرًا إلى أن عدد أفرادها ثلاثة.

الشهداء الذين اغتالهم الاحتلال قرب دوار عرابة، هم: نايف أبو صويص، لؤي أبو ناعسة وكلاهما من مخيم جنين، والفتى براء القرم من قرية جلقموس.

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