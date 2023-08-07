شاهد.. استعدادات النيجر بعد انتهاء مهلة إيكواس

مهلة لم يبد خلالها الانقلابيون أي نية في التراجع وتبع انتهاؤها بيان للعسكريين اعلنوا فيه اغلاق المجال الجوي للبلاد امام جميع الطائرات حتى اشعار آخر لمواجهة تهديد ايكواس كما حذروا من ان اي محاولة لخرق المجال الجوي ستواجه برد قوي وفوري.

بيان اخر صدر عن المجلس العسكري الحاكم، كشف عن انتشار عسكري مسبق جرى في بلدين في وسط إفريقيا استعدادا للتدخل من دون تحديد هذين البلدين، فيما حذر من أن أي دولة مشاركة ستعتبر طرفا في القتال.

وقبل ساعات من انتهاء المهلة احتشد عشرات الالاف من النيجريين في العاصمة نيامي الأحد دعما للانقلاب وترحيبا بقرار العسكريين عدم الإذعان للضغوط الخارجية، وسط هتافات تندد بمجموعة ايكواس وبفرنسا التي رمت بكل ثقلها لاحباط الانقلاب.

وقال احد المواطنين: نريد التحرير الكامل للنيجر. نحن هنا من أجل بلدنا ، لقد سئمنا ، لقد سئمنا ، يجب أن نكون مستقلين.

وقال آخر: لقد خرجنا اليوم للتعبير عن دعمنا الثابت للمجلس العسكري. النيجرعانت الكثير. كما ترون ليس الجيش فقط هو من تولى السلطة بل الشعب ايضا. ما نشهده الان هي الديمقراطية الحقيقية.

وفيما يترقب النيجر رد من ايكواس قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني: إنه يتعين على المجموعة تمديد المهلة التي منحت للانقلابيين لإعادة الرئيس المخلوع إلى منصبه، معتبرا ان الطريقة الوحيدة هي الدبلوماسية.

وكان قادة جيوش إيكواس رسموا الجمعة الخطوط العريضة لخطة تدخل عسكري محتمل بعد اجتماع ليومين في العاصمة النيجيرية أبوجا. وفيما أبدت بعض دول المجموعة مثل السنغال وساحل العاج استعدادها للمشاركة في التدخل، اعلنت مالي وبركينا فاسو دعمهما للانقلاب، فيما اثار احتمال التدخل عسكريا مخاوف اقليمية وسط تحذير من تفاقم الاضطرابات في واحدة من أفقر مناطق العالم.