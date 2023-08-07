الإثنين ٠٧ أغسطس ٢٠٢٣
٠٩:٥٣ GMT
فارسی
البث المباشر

المطلوب عدم وجود أي مسلح على اراضينا..

مولوي: لا نقبل بأي تعرض لأمن اللبنانيين او العرب في لبنان

مولوي: لا نقبل بأي تعرض لأمن اللبنانيين او العرب في لبنان
الإثنين ٠٧ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٩:٢٧ بتوقيت غرينتش

اشار وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي في دردشة مع الصحافيين الى ان الدول العربية اصدقاء لبنان ويهمهم مصلحته.

العالم - لبنان

واضاف مولوي: "لا تخوف من احداث امنية"، معتبرا انه "بالنسبة لنا علينا حفظ امن بلدنا ولا يجب ان يمتد ما يحصل في المخيمات الى خارجها ".

وقوال مولوي: "لا نقبل التفلت الامني في لبنان واي دعم لفصائل مسلحة في لبنان هو امر مرفوض ونرفض السلاح المتفلت ".

واضاف :"لا نقبل اي تعرض لامن اللبنانيين او العرب في لبنان ، تعريض امن لبنان للخطر امر غير مقبول والجيش وقوى الامن يضبطون الامن على الارض".

وشدد مولوي على ان "لا امن بالتراضي"، معتبرا ان "ما يطرح علامات استفهام هو كيف خلال كل هذه السنوات لم نعرف ان نؤسس دولة على كامل الاراضي اللبنانية تفرض سلطتها على كامل الاراضي وتحمي اللبنانيين الحل بالجيش والقوى الامنية".

وكشف ان "هناك مجموعات مسلحة في المخيمات وهذا بعهدة الجيش والجيش تصرف بدقة وحكمة وقيادة الجيش واعية وتعرف كيف تتصرف مع الظروف".

وتابع: "المطلوب عدم وجود أي مسلح على الاراضي اللبنانية ونحن لا ننفذ اجندات اي طرف".كلام مولوي جاء قبيل انعقاد مجلس الدفاع الاعلى وبعد الانذارات التي الطلفتها يعض السفارات لرعاياها في لبنان بالمغادرة وتوخي الحذر

روابط ذات صلة

بعد تحذير السفارات وزيارة الأحمد عين الحلوة بين التهدئة والتفجير مجددا

العائلات النازحة بدأت العودة إلى مخيم عين الحلوة

من أحداث عين الحلوة إلى التحذيرات الأمنية... ما الذي يُحضَّر للبنان؟!

لقاء لبناني فلسطيني لقطع الطريق على اي مخطط لتفجير الوضع في عين الحلوة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الخصاونة يستقبل نظيره المصري لعقد اجتماعات اردنية مصرية مشتركة

المطلوب عدم وجود أي مسلح على اراضينا.. مولوي: لا نقبل بأي تعرض لأمن اللبنانيين او العرب في لبنان

بعد تحذير السفارات وزيارة الأحمد عين الحلوة بين التهدئة والتفجير مجددا

مع استمرار الهدوء التام في المخيم.. العائلات النازحة بدأت العودة إلى مخيم عين الحلوة

شاهد بالفيديو.. شاهد.. استعدادات النيجر بعد انتهاء مهلة إيكواس

اشتيه: المطلوب من كيان الاحتلال إعادة أموالنا المحتجزة