امير عبداللهيان يلتقي رئيس الوزراء الياباني

العالم - ايران

وقبل هذا الاجتماع، التقى امير عبداللهيان مع نظيره الياباني "يوشيماسا هاياشي" ووزير الصحة والعمل والرعاية الإجتماعية في اليابان "كاتسونوبو كاتو".

وقبل هذا الاجتماع، تفقد وزير الخارجية المعرض الدائم للتعريف بقدرات إيران التصديرية والمعالم الثقافية والسياحية في سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في طوطيو.

كما أجاب أمير عبداللهيان على أسئلة الصحفيين في المؤتمر الصحفي بحضور أبرز وسائل الإعلام اليابانية.

وقال وزير الخارجية للصحفيين بشأن زیارته إلى طوكيو والعلاقات بين إيران واليابان: إن آسيا تعتبر من أهم أولويات السياسة الخارجية للبلاد في استراتيجية الرئيس الإيراني آیة الله السید ابراهیم رئيسي ومن هذا المنطلق إن تطوير العلاقات مع بلدنا الصديق، اليابان، هو محط إهتمامنا.

وأضاف: لدينا ثروة كبيرة بما في ذلك أكثر من ألف عام من العلاقات الشعبية والثقافية وأكثر من 9 عقود من العلاقات الدبلوماسية الرسمية ونعتبر هذه العلاقات التاريخية سندا قويا للعلاقات والتعاون بين البلدين.

وقال: إن ايفاد السفیر الإيراني الى اليابان "بيمان سعادت" باعتباره أحد الدبلوماسيين وكبار المديرين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أتی في إطار هذه العلاقات القوية بين البلدين.

الجدير بالذكر أن زيارة وزير الخارجية إلى طوطيو تتزامن مع ذكرى القصف الذري على هيروشيما وناغازاكي عام 1945 من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، والذي أدى إلى كارثة إنسانية هائلة في هاتين المدينتين.