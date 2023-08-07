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شاهد/كريم بنزيما يؤدي مناسك العمرة ويوجه رسالة باللغة العربية

الإثنين ٠٧ أغسطس ٢٠٢٣ - ١٢:٤٨ بتوقيت غرينتش

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع مصور للمهاجم السابق لنادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، كريم بنزيما، بعد أدائه لمناسك العمرة في المملكة العربية السعودية.

العالم- السعودية

ويظهر المهاجم المخضرم في الفيديو الذي نشره على "تويتر"، اليوم الإثنين، وهو مرتديا ملابس الإحرام، ووجه رسالة إلى متابعيه باللغة العربية جاء فيها: "ما شاء الله الحمد لله".

وفي شهر يونيو/ حزيران الماضي، أعلن اتحاد جدة السعودي، ضم النجم الفرنسي كريم بنزيما لاعب ريال مدريد السابق لمدة 3 سنوات.

ونشر الاتحاد السعودي مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وعلق عليه: "البنــز اتحادي"، وظهر بنزيما في مقطع الفيديو، وهو يوقع على عقود انضمامه إلى اتحاد جدة السعودي، بعقد يمتد حتى 2026.

وكان ريال مدريد الإسباني قد أعلن رحيل كريم بنزيما عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الجاري، بعد 14 موسمًا قضاها مع الفريق الملكي.

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شاهد/كريم بنزيما يؤدي مناسك العمرة ويوجه رسالة باللغة العربية

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