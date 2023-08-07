الإثنين ٠٧ أغسطس ٢٠٢٣
٠٢:٢٨ GMT
فارسی
البث المباشر

جنوب إفريقيا: دعونا الرئيس الإيراني ولم نوجه دعوة لماكرون لحضور قمة "بريكس"

جنوب إفريقيا: دعونا الرئيس الإيراني ولم نوجه دعوة لماكرون لحضور قمة
الإثنين ٠٧ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٢:٠٩ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا، ناليدي باندور، أن بلادها لم توجه دعوة للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، من أجل حضور قمة "بريكس".

العالم- افريقيا

وفندت باندور تقارير بعض وسائل الإعلام التي زعمت أن رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، لن يحضر القمة، حيث قالت إنها غير صحيحة.

وأشارت إلى أن الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، تمت دعوته للقمة، كما أكدت أن "هناك فرص جيدة في أن يحضر".

وأضافت: "دعا الرئيس (بدعم عام من قادة بريكس) 67 زعيما من إفريقيا وجنوب العالم لحضور اتصالات "بريكس - إفريقيا" وحوارات "بريكس بلس". وتلقينا تأكيدات من 34 دولة على الأقل بأنها ستحضر".

ونوهت إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تمت دعوته أيضا، فضلا عن ممثلي منظمات أخرى لحضور الفعاليات.

روابط ذات صلة

مسؤول روسي يحذر من 'إنعدام الأمن الغذائي العالمي'..

امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني يجتمع بنظيره الروسي في جوهانسبرغ

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 07-08-2023

أمین مجلس الأمن القومي الإیراني يتحدث هاتفيا مع نظيره الارميني

جنوب إفريقيا: دعونا الرئيس الإيراني ولم نوجه دعوة لماكرون لحضور قمة "بريكس"

نائب وزير الخارجية الروسي يلتقي علي باقري

يمنيون يصفون الخطوة بالارهاب الفكري.. شاهد.. يوتيوب وفيسبوك تحظر القنوات الاعلامية اليمنية

شاهد.. لماذا يريد العالم تشويه المولود في غزة لتزوير الحكاية؟