اللواء سلامي: كل قاعدة من قواعد التعبئة هي عدو كبير لأمريكا

العالم - ايران

وعقد الملتقى الكبير حول تنفيذ أمر النهوض بالتعبئة اليوم الاثنين بحضور اللواء حسين سلامي القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية ، وأحمد وحيدي وزير الداخلية ، والعميد حسن حسن زاده قائد فيلق محمد رسول الله في طهران ، في صالة الملتقيات لوزارة الداخلية.

وقال اللواء حسين سلامي قائد حرس الثورة الإسلامية في هذا الملتقى : "لقد مررنا بأزمات كبيرة وجزء صغير من هذه الأزمات يكفي لتدمير أمة ، لكن العدو جاء بكل الطرق ، ووظف الوجوه المزيفة والأشرار وقنواته الاعلامية والتكفيريين ، ومن كل جهة مثل الحرب معرفية والمعلوماتية ، فانهم دخلوا من أي نقطة.

وأضاف اللواء سلامي: "صيغة واحدة كانت كافية لهزيمة العدو وهي التعبئة والقوة الإلهية التي تم إنشاؤها بأمر الإمام الراحل (قدس) وهي نتاج كل التجارب الصعبة في الأيام الأولى للثورة ، وبعد الإمام ، رعاها قائد الثورة العزيز ، ونمت شجرة الخير هذه ، وأصبحت المنظمة قوية وترسخت في جميع مجالات المجتمع.

ومضى يقول: "بدون التعبئة، لم نتمكن من ان نقف بوجه أمريكا والاتحاد السوفيتي وصدام الذي اصطفوا هذا الاصطفاف العالمي الضخم ، ليملع نجم التبعئة وتضع الحرب اوزارها".

وقال القائد العام للحرس الثوري إنه بدون التبعئة ما كان بامكاننا تحييد العقوبات الاقتصادية ، وأضاف: إنها التبعئة التي لا تسمح للعدو بالنجاح في أي سياسة.