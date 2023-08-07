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واشنطن: سنحث الدول على حل الأزمة على أساس سلامة أراضي أوكرانيا

واشنطن: سنحث الدول على حل الأزمة على أساس سلامة أراضي أوكرانيا
الإثنين ٠٧ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٧:٥٧ بتوقيت غرينتش

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، بأن واشنطن ستعمل بنشاط على دعوة الدول الأخرى للسعي في مسار حل الأزمة الأوكرانية على أساس احترام سيادة وسلامة أراضي أوكرانيا.

العالم-الامريكيتان

وقال ميلر: "سنواصل العمل لإقناع أكبر عدد ممكن من الدول بأن هذه الحرب يجب أن تنتهي بطريقة تحترم وحدة وسيادة أراضي أوكرانيا. تم طرح هذا الاقتراح في نهاية الأسبوع [خلال المشاورات في مدينة جدة بالسعودية] من قبل المسؤولين الأوكرانيين".

وأضاف: "تم أيضا طرح هذا الاقتراح خلال عطلة نهاية الأسبوع [في نفس الاجتماعات] من قبل المسؤولين الأمريكيين. وسنواصل دفعها لإقناع أكبر عدد ممكن من الدول بالالتزام بوجهة النظر هذه للوضع".

ولم يقدم ميلر توقعات بشأن من يمكن أن يصبح وسيطا في المفاوضات بشأن أوكرانيا أو أن يلعب دورا رياديا فيها، مشيرا إلى أنه حتى الآن، لا توجد عملية سلام من هذا القبيل.

وقال الدبلوماسي: "لا أريد أن أقول من الذي يتصدر من أجل المفاوضات التي لا تجري حاليا، لا توجد محادثات سلام مع روسيا في الوقت الحالي، لأن روسيا ترفض المشاركة في محادثات سلام كاملة وذات مغزى".

وأضاف: "إذا بدأت محادثات السلام في أي وقت، فإن أوكرانيا ستقود الطرف غير الروسي. والولايات المتحدة سعيدة بأداء أي دور مثمر، لدعم الشركاء الأوكرانيين. وسنرحب بأي دولة تريد أن تؤدي دورا مثمرا أيضا".

ووفقا له، تعتبر واشنطن "أنه من المفيد أن تكون الدول حاضرة [في المشاورات متعددة الأطراف] وأن تستمع مباشرة إلى وجهة نظر أوكرانيا".

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية: "أود أن أشير إلى أن روسيا على ما يبدو تعترض على هذا: لقد رأينا روسيا في نهاية الأسبوع تنتقد هذا الاجتماع، وتنتقد حقيقة أن هذا الاجتماع يعقد".

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