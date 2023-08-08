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مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا..

'خطأ حسابي' للبنتاغون يكلف ادارة بايدن 200 مليون دولار..

'خطأ حسابي' للبنتاغون يكلف ادارة بايدن 200 مليون دولار..
الثلاثاء ٠٨ أغسطس ٢٠٢٣ - ١١:٢٦ بتوقيت غرينتش

حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 200 مليون دولار ستعلن واشنطن عنها اليوم الثلاثاء، لتقديمها لأوكرانيا، معالجة لـ"خطأ حاسبي".

العالم - الأميركيتان

أفادت وسائل إعلام أن الولايات المتحدة ستعلن اليوم الثلاثاء عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لصالح أوكرانيا بقيمة 200 مليون دولار.

وستبدأ إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في توزيع تمويلات بقيمة 6.2 مليار دولار اكتشفت بعد خطأ حاسبي لوزارة الدفاع "البنتاغون" بالغ في تقدير مساعدات لأوكرانيا بالمليارات.

وقالت البنتاغون في مايو/أيار الماضي إنها خصصت عن طريق الخطأ قيمة أعلى من المطلوب للأسلحة التي ترسلها الولايات المتحدة إلى كييف عندما استخدم الموظفون قيمة غير مناسبة في تصنيف ذخيرة وصواريخ ومعدات أخرى بالمليارات يتم إرسالها إلى أوكرانيا.

وتحتاج أوكرانيا إلى أسلحة يمكن إرسالها من المخزونات الأمريكية في غضون أيام أو أسابيع حتى تتمكن من مواصلة معركتها ضد القوات الروسية، وجاء الخطأ المحاسبي في مصلحة كييف لأنه يمكن من إرسال المزيد من المعدات.

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مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا.. 'خطأ حسابي' للبنتاغون يكلف ادارة بايدن 200 مليون دولار..

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