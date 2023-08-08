إصابة عشرات الفلسطينيين اثر اقتحام قوات الاحتلال مخيم عسكر شرق نابلس

العالم - فلسطين المحتلة

وحسب وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، أفاد مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل، بأن 58 مواطنا أصيبوا بالاختناق بالغاز، بينما اصيب مواطنان بشظايا الرصاص وثالث جراء السقوط وجرى تقديم الاسعافات الميدانية اللازمة لهم.

وافاد مراسلنا، بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية بنابلس، باتجاه مخيم عسكر وذلك لتفنيذ عملية هدم منزل عائلة الشهيد عبد الفتاح خروشة، حيث تم اخلاء عائلة مكونة من 5 افراد، فيما اندلعت مواجهات وصفت بـ"العنيفة" بين عشرات الشبان وجنود الاحتلال.

يشار إلى أن الشهيد عبد الفتاح خروشة (49 عاما)، ارتقى برصاص الاحتلال خلال العدوان على مخيم جنين في السابع من آذار الماضي.