الثلاثاء ٠٨ أغسطس ٢٠٢٣
٠٧:١٨ GMT
فارسی
البث المباشر

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة طالت 25 مواطنا

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة طالت 25 مواطنا
الثلاثاء ٠٨ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٦:٤٧ بتوقيت غرينتش

رام الله 8-8-2023 وفا- شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات واسعة في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، طالت 25 مواطنا، معظمهم أسرى محررون.

العالم - فلسطين المحتلة

وأفادت وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، ان قوات الاحتلال اعتقلت من بلدة كوبر، كلا من: ياسر إبراهيم الفحل، وزاهي إسماعيل البرغوثي، وساهر إسماعيل البرغوثي، وأنس سرحان البرغوثي، وأيهم متعب البرغوثي، وقسام مجد البرغوثي، وإصرار مجد البرغوثي، وإباء وحيد البرغوثي، وصهيب ساهر البرغوثي، ومحمد اعطيوي، وأحمد رضوان الغزاوي، ووعد أسامة البرغوثي، وسامر محمد نادر.

ومن القدس، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة مواطنين، وهم: حاتم السلايمة من البلدة القديمة، ومهدي عياد، وخالد عياد، من بلدة أبو ديس.

ومن جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر محي الدين سعيد نجم من قرية سيريس، فيما اختطفت قوة خاصة "مستعربون" الشقيقين محمود وربيع أمجد الفار، والأسير المحرر حسن سامر الشرقاوي، من بلدة الزبابدة.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال كلا من: عباس ظاهر صدوق من مخيم عايدة، وعمرو اسماعيل دعدرة، وهاني اسماعيل أبو شعيرة من مخيم العزة.

ومن الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الأسيرين المحررين أبي يوسف أبو ماريا (22 عاما)، وموسى خالد عوض (22 عاما)، من بلدة بيت أمر.

روابط ذات صلة

مراسلة العالم: قوات الاحتلال تباغت جنين بهجوم مفاجئ، وهذا ما ارادته..

قوة كبيرة لجيش الاحتلال تقتحم جنين وسط اشتباكات مسلحة+ فيديو

استشهاد 3 شبان فلسطينيين في جريمة اغتيال اسرائيلية

جبهة العمل الاسلامي: العد العكسي لنهاية الاحتلال الصهيوني قد بدأ

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

أهم عناوين الصحافة الايرانية اليوم الثلاثاء 08 أغسطس 2023

بدء أعمال مؤتمر "إيران - بريكس؛ آفاق الشراكة والتعاون"

عبداللهيان: المصالح الوطنية هي نقطة الاتصال لمهمة الصحفيين والدبلوماسيين

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة طالت 25 مواطنا

شاهد بالفيديو.. مخيم عين الحلوة أزمة مفتعلة ام قضية أمنية تحضر للبنان؟!

زيادة السكر المضاف تسبب الإصابة بحصوات الكلى