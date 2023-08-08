أهم عناوين الصحافة الايرانية اليوم الثلاثاء 08 أغسطس 2023

العالم - الصحافة الإيرانية

- ايران ..

رئيس الجمهورية ابراهيم رئيسي يزور مؤسسة الاذاعة والتفزيون عشية يوم الصحافي ..

- اطلاعات..

الخارجية .. اليابان أبدت إستعدادها لرفع التجميد عن أموال ايرانية في بنوكها .

- خراسان ..

أمريكا توسع دائرة إستفزازاتها بالمنطقة بنشر قوات المارينز وقطع بحرية وطائرات حربية .

- سياسة روز ..

أوساط إعلامية عبرية تحذر .. آلاف الصواريخ ستعصف "بإسرائيل" بأية حرب مع حزب الله.

- كيهان ..

وزير الأمن الصهيوني بن غفير يدعو رسميا لقتل كل أبناء الشعب الفلسطيني بحرب إبادة .

- جوان ..

المقاومة الفلسطينية تنذر الكيان الصهيوني بدفع ثمن باهض لجرائمه في مدينة جنين .

- افكار ..

منظمة التعاون الإسلامي تشجب بشدة إغتيال الكيان الصهيوني ثلاثة مواطنين فلسطينيين بالضفة.

- افتاب يزد..

موسكو .. مؤتمرات واجتماعات على غرار مؤتمر جدة حول أوكرانيا تحمل عوامل فشلها معها.

- ارمان ملي ..

تفاقم أجواء التوتر بين مجموعة ايكواس الأفريقية وجمهورية النيجر ومخاوف من إندلاع حرب .

- ابرار..

روسيا وقطر تتفقان على عدم التعامل بالدولار الأمريكي في علاقاتهما التجارية الثنائية .

- مردم سالاري..

حشود عسكرية بولندية على الحدود مع جمهورية روسيا البيضاء وظلال التصعيد تخيم على الأجواء.

- رسالت ..

كييف تتحدث عن عزم فرنسا على إرسال صواريخ كروز بعيدة المدى لأوكرانيا.

- أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الثلاثاء

1- رسالت ..

صحيفة رسالت كتبت عن مؤتمر جدة الدولي الخاص باوكرانيا في افتتاحيتها ( ماذا وراء فشل مؤتمر جدة )..

كما كان متوقعا لم يحقق مؤتمر جدة الدولي الخاص بايجاد حل سلمي للازمة الاوكرانية اية نتائج ملموسة في هذا السياق , وانهى مباحثاته على مدى يومين بتوصيات حول مواصلة الجهود بشأن ايجاد حل دبلوماسي .

( إن إفتقار القوى الغربية الداعمة لأوكرانيا لأية نوايا حقيقية لإيجاد حل سلمي للأزمة الأوكرانية عامل رئيسي لفشل مؤتمر جدة)

فحلف الناتو بزعامة امريكا يريد استمرار هذه الحرب بنطاقها الحالي اي من دون توسيع دائرتها وذلك لاستنزاف روسيا مع تفادي المغامرة بدفع الامور نحو وقوع مواجهة مباشرة بين الناتو وروسيا, وهذا ما يفسر مغزى مواصلة الناتو ارسال السلاح المتطور وحتى المحظور لاوكرانيا.

وبالطبع حمل مؤتمرُ جدة معه منذ البداية عاملا رئيسياً اخَر لفشله تَمَثَّلَ بانعقادِه دون مشاركة روسيا الطرفِ الرئيسي الاخر بالازمة الاوكرانية .

2- كيهان ..

نشرت صحيفة كيهان تقريرا خاصا يتحدث عن ( تغلغل النازية في الشرطة الألمانية ) جاء فيه ..

اتساعُ دائرة نفوذ التيارات اليمينية العنصرية في المانيا بات هاجسا رئيسيا في برلين خاصة بعد ان كشفت التحقيقاتُ في قضايا استخدام الشرطةِ الالمانية العنفَ ضد مهاجرين ولاجئين عن تغلغلِ الافكار والميولِ النازية في الاجهزة الامنية وخاصة بين الشرطة .

( إن هناك مخاوف جدية بألمانيا من تزايد نفوذ التيارات النازية خاصة مع نجاح " حزب البديل من أجل ألمانيا" بدخول البرلمان)

وكشفت نتائج استطلاعات الراي عن تنامي شعبية الاحزاب اليمينية المتطرفة المعادية للمهاجرين واللاجئين في المانيا .

ويرى مراقبون ان تدهور الاوضاع الاقتصادية على خلفية وطأةِ الدعم الكبير الذي تقدمه المانيا لاوكرانيا , عاملٌ رئيسي وراء تزايد النقمة الداخلية و تنامي النازية .

3- خراسان ..

في مقالها الذي يحمل عنوان ( تحركات أمريكية إستفزازية في المنطقة ) كتبت صحيفة خراسان ..

قيادةُ الاسطول الامريكي الخامس في البحرين اعلنت عن وصول تعزيزات عسكرية جديدة تتمثل بثلاثة الاف من مشاة البحرية المارينز في اطار خطةٍ للبنتاغون لتعزيز التواجد والانتشار العسكري الامريكي في غرب اسيا وخاصة في الخليج الفارسي .

وسبق ذلك ارسال امريكا المزيدَ من القطع البحرية والطائرات المقاتلة وجنود مارينز للمنطقة .

( أمريكا قلقة من تنامي علاقات ايران والبلدان العربية ومن إقامة بلدان صديقة تقليديا لأمريكا علاقات إقتصادية مع الصين وروسيا )

والذي يحدث في الواقع هو محاولة امريكا استعادة نفوذها المتآكل بالمنطقة عبر الترويج لسيناريو الترويع من ايران . ان بلادنا تراقب بدقة هذه التحركات العسكرية الامريكية الاستعراضية الفارغة, وهي تعرف جيدا كيف تتعامل مع اية تهديدات محتملة .

4- جمهوري اسلامي ..

في ذكرى وقوع كارثة القصف النووي الامريكي لمدينتي هيروشيما وناكازاكي باليابان كتبت صحيفة جمهوري اسلامي ( أين المحاكم الدولية من ملف هذه الجريمة؟ ). ..

القت امريكا قنبلتها النووية الاولى على مدينة هيروشيما اليابانية في 6 اغسطس 1945 وتبعتها بعد ايام قليلة بقصف مدينة ناكازاكي بقنبلة نووية اخرى.

وكانت الحصيلة الاجمالية المباشرة, مصرع نحو ربع مليون شخص في ابشع جريمة من نوعها في التاريخ, هذا بالاضافة ان القصف النووي الامريكي ادى لتلوث اشعاعي تَسبَّبَ بامراض مستعصية اطاحت بارواح الاف اليابانيين منذ ذلك الحين.

( هذه مجرد خلاصة لأبشع جريمة بحق الإنسانية إرتكبتها أمريكا ولكن مع ذلك لم يدخل ملفها لأي محكمة دولية ليومنا هذا)

والعجيب في الامر هو ان امريكا البلد الوحيد في العالم الذي استخدم السلاح النووي تصر على رفع عقيرتها مشككة بالبرامج النووية السلمية لاي بلد مستقل لمجرد معارضته لسياساتها الاستكبارية.

5- جوان ..

صحيفة جوان كتبت في مقالها ( شروخ في ايكواس ) ..

انتهت مهلة الانذار الذي وجهته فرنسا والمجموعة الاقتصادية لبلدان غرب افريقيا لقيادة الانقلاب العسكري بالنيجر دون تراجع نيامي , لكنْ لم تظهر مؤشرات جدية حول قرب حدوث تدخل عسكري من قبل فرنسا وايكواس بالنيجر حتى الان على الاقل , نعم هناك نوع من قعقعةِ السلاح بين الحين والاخر لكنْ من دون تحركات جدية.

في الواقع

( يبدو أن هناك خلافات بين البلدان الأعضاء بايكواس بشأن أي تدخل عسكري بالنيجر وسط مخاوف من إتساع دائرة النار بأفريقيا )

فمقابل نيجريا المتحمسة وكذلك بنين , تُبدي تشاد وبلدان اخرى بايكواس ترددا متزايدا من خوضِ معمعةِ تدخُّلٍ عسكري بالنيجر خاصة بعد اعلان الحكومات الثورية بمالي وبوركينو فاسو وغينيا عن دعمِها للنيجر.

وهنا يَبقى موضوع التدخل العسكري الفرنسي المحتمل بالنيجر مرهونا بموقف ايكواس في نهاية المطاف.