ما دلالة كشف الإعلام العبري عن سيناريو إسرائيلي لمواجهة محتملة مع حزب الله؟

العالم - ما رأيكم

وقال الخبير بالشأن الاسرائيلي علي حيدر ان من الضروري التاكيد على ان هذا السيناريو هو سيناريو لجيش الاحتلال الاسرائيلي ولكن لا يمكن لصحيفة ان تحصل عليه او تستشرفه بشكل ذاتي خاصة انه في سياق التقرير او السيناريو يتحدثون عن راي المؤسسة الامنية ما يعني الجيش ، فهو سيناريو الجيش الاسرائيلي .

واضاف انه عاده الجيوش وتحديدا جيش الكيان الاسرائيلي عندما يكون هناك احتمالات نشوب مواجهة عسكرية مع طرف ما جزء من ادوار الجيش ان يستشرف معالم هذه الحرب ونتائجها المحتملة وعبر سيناريوهات وتقنيات اخرى مثل لعبة الحرب ومحاكاة وما الى ذلك.

ووتابع ان اللافت في التقرير ان السيناريو يركز على جانب الجبهة الداخلية والاضرار التي ستلحق بالكيان الاسرائيلي وهذا الكشف يعبر عن راي الجيش ويخدم الجيش وقيادته والقيادة السياسية في حال قررت الامتناع عن شن حرب او خوضها في المنطقة كما لو انها تقول للجمهور او المعارضين ان اذا اردت الحرب فستكون هذه نتائجها.

من جانبه قال المختص بالشان الاسرائيلي حسن عبده ان نشر الصحيفة العبرية "اسرائيل هيوم" الناطقة بلسان رئيس وزراء كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو واليمين الاسرائيلي هذا التقرير والذي يتحدث عن حجم المخاطر التي سیقع بها كيان الاحتلال الاسرائيلي فيما لو ذهبت باتجاه مواجهة مع حزب الله فان حزب الله قادر على ان يشل الحياة بالكامل في مجتمع الكيان الاسرائيلي.

واوضح عبده ان هذا التقرير يهدف الى تخويف الراي العام الاسرائيلي لايجاد عذر للسياسين للموقف الواضح بان حزب الله يستفز الاحتلال ويثبت بان الردع الاسرائيلي غير موجود وانه تهاوى تماما .

واضاف ان هذا التقرير يشكل مخرج للائتلاف كله حتى للصهيونية الدينية لان اداء جيش الاحتلال الاسرائيلي تراجع بشكل واضح وهناك خلافات حقيقة داخل المنظومة العسكرية والامنية وكل المؤشرات تقول ان اداء الجيش الاسرائيلي ليس كما يجب.

مارأيكم؟: