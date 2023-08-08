بالفيديو.. هل يخشى جيش الاحتلال الدخول في مواجهة محتملة مع حزب الله ؟

العالم - خاص العالم

واشار علي حيدر في حوار خاص لقناة العالم عبر برنامج (مع الحدث) انه لكن لا يمكن لصحيفة ان تحصل عليه او تستشرفه بشكل ذاتي خاصة انه في سياق التقرير او السيناريو يتحدثون عن راي المؤسسة الامنية ما يعني الجيش، فهو سيناريو الجيش الاسرائيلي .

واضاف حيدر انه عاده الجيوش وتحديدا جيش الكيان الاسرائيلي عندما يكون هناك احتمالات نشوب مواجهة عسكرية مع طرف ما جزء من ادوار الجيش ان يستشرف معالم هذه الحرب ونتائجها المحتملة وعبر سيناريوهات وتقنيات اخرى مثل لعبة الحرب ومحاكاة وما الى ذلك.

ووتابع ان اللافت في التقرير ان السيناريو يركز على جانب الجبهة الداخلية والاضرار التي ستلحق بالكيان الاسرائيلي وهذا الكشف يعبر عن راي الجيش ويخدم الجيش وقيادته والقيادة السياسية في حال قررت الامتناع عن شن حرب او خوضها في المنطقة كما لو انها تقول للجمهور او المعارضين ان اذا اردت الحرب فستكون هذه نتائجها.

المزبد بالفيديو المرفق..