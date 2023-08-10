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هاشتاغ.. حوالي 80 عاما على قنبلة هيروشيما + فيديو

الخميس ١٠ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٤:٠٧ بتوقيت غرينتش

طوكيو (العالم) 2023.08.10 - حوالي ثمانية عقود مرت على قنبلة هيروشيما.. ومن منا لم يسمع بالحد الأدنى عن هذه القنبلة الذرية التي ألقتها الولايات المتحدة مع نهاية الحرب العالمية الثانية على مدينة هيروشيما اليابانية.. الهجوم النووي الأول في التاريخ الذي أودى بحياة أكثر من 140 ألف شخص.

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بعد 78 عاما على الجريمة هذه، ما زالت الولايات المتحدة لم تعتذر حتى عما فعلته.. وما زال العالم يتفادى إثارة تحميل واشنطن المسؤولية.. خاصة وأن العالم يشهد تصعيدا بين الدول الكبرى قد يصل إلى حد حرب نووية قد تفوق بحجمها وتأثيراتها قنبلة هيروشيما بأضعاف.

الناشطون العرب تفاعلوا مع ذكرى قنبلة هيروشيما.. هنا لدينا تعليق من " حسام" الذي كتب: متهيأ لي قتل مباشر وقتل غير مباشر الرقم أكتر جدا.. مش أمريكا بس اللي قتلت أكيد، بس مبررات قنبلة هيروشيما وناجازاكي قريبة من مبررات غزو العراق ودعم الأفغان. الأمريكان جرايمهم مبررة وغيرهم لا ليه؟

"عائشة مسعود" بدورها غردت: أين كان الضمير الإنساني؟! وأين كانت الأخلاق؟! وأين كانت مسوح التحضر والرقي عندما ألقيت القنبلتان الذريتان على هيروشيما ونياكازاكي؟! يقال إن مخترع القنبلة (أوبنهايمر)لم يشعر بالندم.

اخيرا مع " إبراهيم" الذي كتب: أول مرة سمعت عن قنبلة هيروشيما كنت بالابتدائي وكانت موضوع جاني هوَس فيه شوي من كثر الرعب اللي ممكن تتسبب به القنبلة، الكبار حولي كانوا شاكين يحسبوني أسأل من باب الفضول.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

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