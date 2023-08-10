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ما رأيكم بالصفقة الأميركية التركية للشمال السوري؟

ما رأيكم بالصفقة الأميركية التركية للشمال السوري؟
الخميس ١٠ أغسطس ٢٠٢٣ - ١٠:٠٨ بتوقيت غرينتش

أكد الباحث المتخصص بالشؤون التركية د.محمد نورالدين أن هناك تنازلات أميركية لتركيا على حساب الأكراد، ضمن صفقة للشمال السوري.

العالم - ما رأيكم

وأكد أن: الصفقة ليست مثبتة رسميا، ولكن هناك كلام حول هذة الصفقة منشور في إحدى الصحف المؤيدة لرجب طيب إردوغان.

من جانبه أكد الخبير في العلاقات الدولية عوني الحمصي أن الولايات المتحدة الأميركية تريد خلط الأوراق مرة أخرى لإعادة ترتيب المنطقة وإعادة هندسة العلاقات الإقليمية بعد التغييرات الإيجابية التي شهدتها سوريا والمنطقة.

وأشار إلى أن هناك تخوف أميركي مما يحدث من تقارب وإعادة للعلاقات، منها عودة سوريا إلى الجامعة العربية وعودة ترميم العلاقات الدبلوماسية بين إيران والسعودية.

وحذر من أن هذا هيأ المناخ الإقليمي لإعادة ترتيب المنطقة وإعادة هندسة العلاقات الإقليمية، مبينا أن هذا مبني بالدرجة الأولى على التفاهمات.

فما رأيكم

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