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وأشار مراسلنا الى أن ذلك يؤثر في عملية الردع الاستراتيجي كسلاح هجومي مضاد للدروع الذي يستعمله حزب الله واستعملته المقاومة سابقا ابان عدوان عام 2006 في محارق الدبابات سواء في وادي مريمين او في وادي تحجير.

ولفت مراسلنا الى أنه فيما يتعلق بالتوقيت فالجميع يعلم بأنه في عشية الاحتفال بالانتصار 14 اب، وهذا الانتصار له تأثير كبير محفور في ذاكرة اللبنانيين، كما انه محفور في ذاكره الاحتلال الاسرائيلي من خلال الاحباط وما خلال التهافت الذي نال من آليه ردع هذا الاحتلال وكان هنالك نوع من التهديد قبل يومين من قبل وزير الامن الاسرائيلي غالانت، عندما قال بانهم سيحولون لبنان الى العصر الحجري، وبالتالي لن يكون هنالك اي نوع من المهادنه في عملية الاعتداء الجديد فكان الرد من قبل حزب الله ، الذي قال بالوقت المناسب" باننا نحن جاهزون"، وكان هنالك كلام لاحد قادة المقاومة في مقابلة خاصة على قناة المنار عندما قال بان المقاومة الاسلامية "جاهزة" حتى كما قال السيد حسن نصر الله "بدخول الجليل الاعلى اذا ما استدعى الامر" ذلك وبالتالي فان جهوزية المقاومة وتطوير سلاحها هو دائم العجلة باعتبار ان الاحتلال الاسرائيلي يبرز العدوان الدائم في كل المراحل.

وكان قد كشف "حزب الله" في وقت سابق عن منظومة "ثار الله" للصواريخ الموجهة وذلك للمرة الأولى ضمن مشاهد عرضها الإعلامي الحربي للحزب.

ونشر الإعلام الحربي لـ"حزب الله"، مشاهد عرضت للمرة الأولى لمنظومة "ثار الله" للصواريخ الموجهة ضمن تدريبات سلاح "ضد الدروع"للحزب.

وبحسب الإعلام الحربي للحزب فإن "منظومة ثار الله، عبارة عن منصة مزدوجة للصواريخ الموجهة، وتتضمن مواصفات المنظومة سلاح ضد الدروع مخصصة لرماية صواريخ "كورنيت"، كما تتألف من منصتي إطلاق، وتتمتع بدقة إصابة الأهداف بتوقيت متزامن وتدميرها، وتستخدم في الرماية النهارية والليلية، وتتميز بسهولة التحرك والمناورة".

ودخلت هذه المنظومة العمل في تشكيلات "حزب الله"، عام 2015، وأظهرت نتائج ممتازة خلال استخدامها في أكثر من ميدان، حسب الإعلام الحربي لـ"حزب الله".

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