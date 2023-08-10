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ارتفاع معدل البطالة في تركيا إلى 9.6% في يونيو

ارتفاع معدل البطالة في تركيا إلى 9.6% في يونيو
الخميس ١٠ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٥:٤٠ بتوقيت غرينتش

ارتفع معدل البطالة في تركيا 0.1 نقطة مئوية على أساس شهري إلى 9.6% في حزيران/يونيو، بينما ارتفعت نسبة الاستغلال غير التام للقوى العاملة بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية 1.7 نقطة مئوية إلى 24.2%.

العالم- تركيا

وكشفت بيانات رسمية، اليوم الخميس، أنّ نسبة الاستغلال غير التام للقوى العاملة انخفضت إلى حدّ كبير منذ 2021، ولكنها ارتفعت بشكل طفيف في الأشهر القليلة الماضية، وأظهرت البيانات أنّ معدل مشاركة القوى العاملة في حزيران/يونيو انخفض 52.9% من 53.6% في الشهر السابق.

ويأتي ارتفاع البطالة في تركيا في وقت تواصل الليرة تراجعها وترتفع ديون المواطن التركي.

وفي المقابل، أظهرت بيانات رسمية اليوم الخميس أن الإنتاج الصناعي في تركيا ارتفع 1.6 بالمئة على أساس شهري في حزيران/يونيو على أساس معدل موسمياً وفي وضوء عوامل التقويم.

وذكر معهد الإحصاء التركي أن الإنتاج ارتفع 0.6 بالمئة على أساس سنوي.

وهبط الإنتاج الصناعي ستة بالمئة على أساس شهري في شباط/فبراير على أساس معدل موسمياً وفي وضوء عوامل التقويم، وذلك حين ضرب زلزال مدمّر جنوب شرق البلاد.

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