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تركيا.. إصابة 22 شخصا بجروح طفيفة في الزلزال الذي ضرب جنوبي البلاد

تركيا.. إصابة 22 شخصا بجروح طفيفة في الزلزال الذي ضرب جنوبي البلاد
الخميس ١٠ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٩:١٣ بتوقيت غرينتش

أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، عدم وقوع خسائر في الأرواح جراء الزلزال الذي ضرب الخميس ولاية ملاطية جنوب تركيا.

العالم-تركيا

وأكد الوزير قايا أن 22 شخصا أصيبوا بجروح طفيفة في الزلزال.

وذكر في منشور بحسابه على أحد مواقع التواصل الاجتماعي "أن الفرق التركية واصلت جهود المسح الميداني في المنطقة بعد وقوع الزلزال الذي بلغت قوته 5.3 درجات، ومركزه بمنطقة يشيليورت في ولاية ملاطية".

وأشار قايا إلى أنه وفقا للمعلومات الأولية فإن الزلزال تسبب في انهيار مبنى مهجور، وميلان مبنيين متضررين من زلزال قهرمان مرعش في 6 فبراير.

وأوضح "حتى الآن لم تقع ضحايا في الأرواح، أصيب 22 من مواطنينا بجروح طفيفة نتيجة القفز من أماكن مرتفعة جراء الخوف والذعر".

وكانت وسائل إعلام تركية قد أفادت بأن زلزالا بقوة 5.3 درجات على مقياس ريختر قد ضرب مساء الخميس منطقة يشيل يورت التابعة لولاية ملاطية جنوب تركيا.

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